Fenerbahçeli Crespo'yu keşfeden Pedro Alves'ten transfer açıklaması! "Sevilla..."

Fenerbahçeli Crespo'yu keşfeden Pedro Alves, Estadio Deportivo'ya konuştu. İşte o açıklamalar...
Fenerbahçeli Crespo'yu keşfeden Pedro Alves, Estadio Deportivo'ya konuştu. İşte o açıklamalar...
Crespo inanılmaz bir kişiliğe sahip bir çocuk. Mütevazi bir aileden gelen biri. Sekiz numarada hünerlerini sergileyebiliyor.
Bana göre, 8 numarada daha başarılı. Oyunun her anında çok iyi iş çıkarıyor ve sportmenlik açısından iyi özelliklere sahip bir oyuncu.
Her antrenör bu tip bir oyuncu ister çünkü rakibinin hamlelerine göre karar verme gücüne sahip. İyi bir ortalaması var. Bu tip bir oyuncu bulmak zordur.
Braga'da iki yıl Crespo ile çalıştım , orada scout şefiydim.
Kontratı bitmek üzereydi ve Braga A takımına geçme ihtimali yoktu. Estroil'e imza attığım yıl, Moreirense'ye satılan bir oyuncumu vardı, adı Filipe Soares.
Şu anda PAOK'ta oynuyor. Crespo'nun özelliklerine sahipti. İki harika sezon geçirmişti ve bizim sürekli oynayan formda birine ihtiyacımız vardı. Antrenör, onun oyun tarzından memnun kalmıştı.
Crespo, ilk sezonuna çıkış yakalayamadı. 2. lige yükseldiğimiz 2. sezonda, ligin en iyi oyuncusuydu. Portekiz'de çok büyük kulüplerden ilgi görmüştük.
Bence Fenerbahçe hocası Jesus, Benfica'ya giderse Crespo'yu kiralamak için açık kapı bırakır. Hakları sadece Estroil'de değil.
Crespo olgun biri. Olduğu her takımda kaptan olabilecek özelliklere sahip.
BENFICA, ATLETICO MADRID VE YA SEVILLA'DA OYNAYABİLİR Mİ?
Portekiz 2. Ligi'nden gelen bir futbolcu için, iyi bir sezondu ve takımda öne çıkan isimlerden biri oldu. Zihinsel olarak zorlukların üstesinden gelme yeteneği onu bir üst seviyeye çıkaracaktır.
Çok agresif olduğu için onu defansif orta saha oyuncusu olarak koyuyorlar ama ben onu bir sekiz numara olarak daha iyi görüyorum.
Sezonu iyi geçirmiyorlar, küme düşme hattunlara ama Sevilla'nın büyüklüğü tartışılmaz.
Anlaşma ihtimalleri var çünkü dünyanın en iyilerinden olan, yetkin bir sportif direktörleri var. Crespo'yu izliyor ve ne yapabileceğini biliyor.
Crespo, Sevilla'da bir meydan okumaya hazır.
Ben de bir sportif direktörüm ve benim için üç kilit nokta olduğunu söyleyebilirim: Birincisi dil, şehre uyum sağlama yeteneği.
Aynı dili konuşabilme yeteneğiç Crespo, ilk başta çok iyi İngilizce, Fransızca, Portekizce konuşuyor. Mükemmel İspanyolca konuşuyor.
İspanya'da rekabet, Türkiye'den daha fazla. Bu yüzden orada oynamaya hazır olduğunu düşünüyorum.
Daha önce de söylediğim gibi, Crespo yoksul bir aileden geliyor. Bu yüzden kendisinin ve ailesinin hayatını iyileştirmek için çalışıyor.
Hatta, gece hayatı dahi yok. Evlenmek üzere. Bir kız arkadaşı var. Diyetine ve sporuna dikkat eden biri. Çok profesyonel.