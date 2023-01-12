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Samet Akaydın'dan Jorge Jesus sözleri!

Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Samet Akaydin antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Samet'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 13:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 13:15
Samet Akaydın'dan Jorge Jesus sözleri!

Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Samet Akaydin antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AÇIKLAMALARDAN ÖNE ÇIKANLAR

"Fenerbahçe gibi büyük bir camiada olduğum için mutluyum, heyecanlıyım. Her futbolcunun hayalidir Fenerbahçe'de oynamak. Ne kadar zor ve büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur."

"İnatçıyımdır. Pes etmeyi sevmem. Türk gencinin isteyip de yapamayacağı bir şey yok. Ben asla pes etmedim. Savaşmaktan vazgeçmeyen, formanın hakkını veren bir yapım var. Fenerbahçe'de başarılı olacağıma inanıyorum. Kötü oynayabilirim ama kötü mücadele etmeyeceğim."

"Çubuklu formaya layık olmaya çalışacağım."

"Fenerbahçe'ye gelmemde Jorge Jesus'un katkısı var"

"Bana Avrupa'dan da teklifler vardı ama Fenerbahçe'nin teklifi sonrası başka bir şey düşünmedim. "

"Hocamızın, üçlü savunmada da kullanabileceğine inandığı için beni istediğini düşünüyorum. O bölgede takıma katkı verebileceğimi düşünüyorum. Ben daha çok topla çıkan, oyunu kuran bir yapım var. Hocam da bu özelliklerimi biliyor, bana söyledi."

"İlk hedefim oynamak. Formayı alıp bir daha bırakmak istemiyorum. Umarım sezon sonunda şampiyonluğa ulaşırız. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

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