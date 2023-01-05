Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 18. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 18. hafta)

Süper Lig'de 18. hafta heyecanı başladı. Geçtiğimiz haftayı bay geçen Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Siyah beyazlılar mücadeleden 3 puan ile ayrılmasını bildi ve zirveye bir adım daha yaklaştı. İşte ligde oluşan güncel puan durumu...

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 18. hafta)

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2022/23 sezonu 18. hafta

19 - İSTANBULSPOR: 11

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2022/23 sezonu 18. hafta

18 - ÜMRANİYESPOR: 11

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2022/23 sezonu 18. hafta

17 - SİVASSPOR: 15

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2022/23 sezonu 18. hafta

16- ANKARAGÜCÜ: 16

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2022/23 sezonu 18. hafta

15 - HATAYSPOR: 17

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