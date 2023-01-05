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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 18. hafta)
Süper Lig'de 18. hafta heyecanı başladı. Geçtiğimiz haftayı bay geçen Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Siyah beyazlılar mücadeleden 3 puan ile ayrılmasını bildi ve zirveye bir adım daha yaklaştı. İşte ligde oluşan güncel puan durumu...
Giriş Tarihi: 05.01.2023 22:06 , Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 20:58
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 18. hafta)