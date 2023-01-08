Tek eksik Joao Pedro

Derbi öncesinde Fenerbahçe cephesinde tek eksik bulunuyor. Hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro'nun problemi devam ediyor. Kanarya bu mücadelede İtalyan hücum oyuncusundan faydalanamayacak. Uzun süreli sakatlığını atlatan savunma oyuncusu Luan Peres'in ise kadroda olup olmayacağına teknik direktör Jorge Jesus karar verecek.
Derbi öncesinde Fenerbahçe cephesinde tek eksik bulunuyor. Hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro'nun problemi devam ediyor. Kanarya bu mücadelede İtalyan hücum oyuncusundan faydalanamayacak. Uzun süreli sakatlığını atlatan savunma oyuncusu Luan Peres'in ise kadroda olup olmayacağına teknik direktör Jorge Jesus karar verecek.