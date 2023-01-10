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FENERBAHÇE HABERLERİ - Sevilla'ya transfer olacak mı? Crespo cephesinden açıklama geldi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Miguel Crespo'nun adı son olarak Sevilla ile anılıyordu. Yıldız futbolcunun yakın çevresi, Sevilla iddialarıyla ilgili İspanyol basınına konuştu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 12:38 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 12:39
Mert Kılıç
FENERBAHÇE HABERLERİ - Sevilla'ya transfer olacak mı? Crespo cephesinden açıklama geldi

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona bomba gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, oynadığı futbolla taraftarını mest etmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sevilla'ya transfer olacak mı? Crespo cephesinden açıklama geldi

Süper Lig'de uzun süre liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği B Grubu'nu namağlup zirvede tamamlayarak doğrudan son 16'ya yükselmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sevilla'ya transfer olacak mı? Crespo cephesinden açıklama geldi

İlerleyen haftalarda düşüşe geçen ve son 5 maçında 3 yenilgi alan Kanarya, liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sevilla'ya transfer olacak mı? Crespo cephesinden açıklama geldi

Fenerbahçe'de sergilenen etkili oyunun başrollerinden biri de Miguel Crespo olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sevilla'ya transfer olacak mı? Crespo cephesinden açıklama geldi

Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen Portekizli yıldız, hem savunmada hem hücumda gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sevilla'ya transfer olacak mı? Crespo cephesinden açıklama geldi

Bu sezon sarı-lacivertli formayla başarılı bir grafik ortaya koyan Crespo, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sevilla'ya transfer olacak mı? Crespo cephesinden açıklama geldi

Adı Premier Lig ve La Liga ekipleriyle anılan yıldız futbolcuyu gündemine alan son takım Sevilla oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sevilla'ya transfer olacak mı? Crespo cephesinden açıklama geldi

İspanyol ekibinin ilk olarak Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro teklif ettiği ancak yönetimin teklifi geri çevirdiği öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sevilla'ya transfer olacak mı? Crespo cephesinden açıklama geldi

Miguel Crespo için teklifini güncelleyen Sevilla'lı yetkililerin Portekizli futbolcu için 10+2 milyon Euro'luk yeni bir teklif yaptığı iddia edilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sevilla'ya transfer olacak mı? Crespo cephesinden açıklama geldi

Crespo'nun ocak ayında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, 26 yaşındaki futbolcunun transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sevilla'ya transfer olacak mı? Crespo cephesinden açıklama geldi

Miguel Crespo'nun yakın çevresi, İspanyol basınına Fenerbahçeli futbolcunun Sevilla'ya transferiyle ilgili konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sevilla'ya transfer olacak mı? Crespo cephesinden açıklama geldi

CRESPO VE MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLMEDİ

Estadio Deportivo'da yer alan haberde, Crespo'nun Sevilla'nın teklifinden haberi olmadığı ve menajeriyle temas kurulmadığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sevilla'ya transfer olacak mı? Crespo cephesinden açıklama geldi

Haberde ayrıca Crespo'nun Sevilla'dan gelecek teklifi memnuniyetle karşılayacağı bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sevilla'ya transfer olacak mı? Crespo cephesinden açıklama geldi

Miguel Crespo, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sevilla'ya transfer olacak mı? Crespo cephesinden açıklama geldi

Portekizli oyuncu 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sevilla'ya transfer olacak mı? Crespo cephesinden açıklama geldi

İşte o haber...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sevilla'ya transfer olacak mı? Crespo cephesinden açıklama geldi

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

Tam adı Miguel Crespo da Silva olan futbolcu, 11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sevilla'ya transfer olacak mı? Crespo cephesinden açıklama geldi

Futbola EF Luciano de Sousa altyapısında başlayan Crespo; Porto, Artur Rego, AD Barroselas ve CD Feirense altyapılarında da top koşturdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sevilla'ya transfer olacak mı? Crespo cephesinden açıklama geldi

Profesyonel kariyerinde Neves, Merelinense, Braga B ve Estori Praia takımlarında da forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon başında 1.5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sevilla'ya transfer olacak mı? Crespo cephesinden açıklama geldi

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 24 maçta süre alan Crespo'nun sözleşmesi 2024 yılına kadar (+1 yıl opsiyon) devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sevilla'ya transfer olacak mı? Crespo cephesinden açıklama geldi

Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

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