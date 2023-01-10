FENERBAHÇE HABERLERİ - Sevilla'ya transfer olacak mı? Crespo cephesinden açıklama geldi

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona bomba gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, oynadığı futbolla taraftarını mest etmişti.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona bomba gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, oynadığı futbolla taraftarını mest etmişti.
Süper Lig'de uzun süre liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği B Grubu'nu namağlup zirvede tamamlayarak doğrudan son 16'ya yükselmişti.
İlerleyen haftalarda düşüşe geçen ve son 5 maçında 3 yenilgi alan Kanarya, liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.
Fenerbahçe'de sergilenen etkili oyunun başrollerinden biri de Miguel Crespo olmuştu.
Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen Portekizli yıldız, hem savunmada hem hücumda gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla başarılı bir grafik ortaya koyan Crespo, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Adı Premier Lig ve La Liga ekipleriyle anılan yıldız futbolcuyu gündemine alan son takım Sevilla oldu.
İspanyol ekibinin ilk olarak Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro teklif ettiği ancak yönetimin teklifi geri çevirdiği öne sürülmüştü.
Miguel Crespo için teklifini güncelleyen Sevilla'lı yetkililerin Portekizli futbolcu için 10+2 milyon Euro'luk yeni bir teklif yaptığı iddia edilmişti.
Crespo'nun ocak ayında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, 26 yaşındaki futbolcunun transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.
Miguel Crespo'nun yakın çevresi, İspanyol basınına Fenerbahçeli futbolcunun Sevilla'ya transferiyle ilgili konuştu.
CRESPO VE MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLMEDİ
Estadio Deportivo'da yer alan haberde, Crespo'nun Sevilla'nın teklifinden haberi olmadığı ve menajeriyle temas kurulmadığı belirtildi.
Haberde ayrıca Crespo'nun Sevilla'dan gelecek teklifi memnuniyetle karşılayacağı bildirildi.
Miguel Crespo, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıktı.
Portekizli oyuncu 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
İşte o haber...
MIGUEL CRESPO KİMDİR?
Tam adı Miguel Crespo da Silva olan futbolcu, 11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi.
Futbola EF Luciano de Sousa altyapısında başlayan Crespo; Porto, Artur Rego, AD Barroselas ve CD Feirense altyapılarında da top koşturdu.
Profesyonel kariyerinde Neves, Merelinense, Braga B ve Estori Praia takımlarında da forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon başında 1.5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 24 maçta süre alan Crespo'nun sözleşmesi 2024 yılına kadar (+1 yıl opsiyon) devam ediyor.
Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.