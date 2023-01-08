Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus derbi taktiğini belirledi! O tuzak devreye girecek

Jorge Jesus derbi taktiğini belirledi! O tuzak devreye girecek

Fenerbahçe, Galatasaray'ı devirip liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Lig yarışında ezeli rakibinin 1 puan gerisinde olan Fenerbahçe için kritik maç. Kanarya, Aslan'ı mağlup ederek zirvenin tek hakimi olmayı hedefliyor. Portekizli hoca ilk Galatasaray derbisinde öğrencilerine 3 puan emri verdi. Derbinin planı belli: Şiddetli ve agresif pres ve ofsayt tuzağı iki ana taktik olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 06:50
Fenerbahçe taht peşinde!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev randevu öncesi sarılacivertliler bir hayli hırslı.

Fenerbahçe taht peşinde!

Kadıköy'de oynanacak maçta Kanarya'nın tek hedefi 3 puanı almak.

Fenerbahçe taht peşinde!

Jorge Jesus ve öğrencileri böylelikle 1 puan gerisinde 2. basamakta oldukları ezeli rakiplerini geçerek liderlik koltuğuna oturacaklar.

Fenerbahçe taht peşinde!

50 bin taraftarının güçlü desteğini arkasına alacak olan Kanarya haftayı zirvede tamamlamaya and içti.

Fenerbahçe taht peşinde!

Sarı-lacivertli futbolcuların da bir hayli hırslı olmaları dikkatleren kaçmadı.

Fenerbahçe taht peşinde!

Yerli oyuncular da derbinin önemini yabancılara aktarıyorlar.

Fenerbahçe taht peşinde!

TOPA SERT BASKI YAPACAK

Fenerbahçe sezon başından beri alışılmış oyun planını sergileyecek.

Fenerbahçe taht peşinde!

Jorge Jesus'un iki ana taktiği her zamanki gibi rakip kaleye yakın yerden başlayarak sert ve agresif pres olacak.

Fenerbahçe taht peşinde!

Sarı-lacivertli oyuncular, Galatasaray'ın buradan kısa toplarla çıkmasına engel olacak.

Fenerbahçe taht peşinde!

Aynı zamanda bu bölgede kazanılacak toplarla tehlikeli akınlar oluşturulacak.

Fenerbahçe taht peşinde!

Cimbom bu bölgeyi geçtiğinde bu sefer ikinci tuzak devreye girecek.

Fenerbahçe taht peşinde!

Jesus meşhur ofsayt taktiğini devreye sokacak.

Fenerbahçe taht peşinde!

Savunma arkasına atılacak toplarda da Altay Bayındır dikkatli olacak.

Fenerbahçe taht peşinde!

FENERBAHÇE ÜSTÜN TARAF

Türk futbolunun iki köklü çınarı 114 yıla dayanan büyük rekabette daha önce 395 defa karşı karşıya geldiler.

Fenerbahçe taht peşinde!

Sarı-lacivertliler 148 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe taht peşinde!

Galatasaray ise 125 defa sevindi.

Fenerbahçe taht peşinde!

Gol sayısında da Kanarya'nın Cimbom'a karşı 540-490 üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe taht peşinde!

LİGDE 131. SINAV

İki ekip Süper Lig'de daha önce 130 maça çıktılar.

Fenerbahçe taht peşinde!

Sarılacivertlilerin galibiyet sayısında rakibine karşı 52-35'lik üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe taht peşinde!

Gollerde de 162-124 ile üstün olan taraf yine Fenerbahçe.

Fenerbahçe taht peşinde!

KOREOGRAFİ HAZIRLIĞI

Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray derbisi öncesinde mükemmel bir koreografi hazırlıyor.

Fenerbahçe taht peşinde!

İçeriği ve görselleri sır gibi saklanan koreografinin ana unsurunun teknik direktör Jorge Jesus olması bekleniyor.

Fenerbahçe taht peşinde!

Kanarya, Portekizli çalıştırıcı üzerinden Galatasaray cephesine güçlü bir mesaj verecek.

Fenerbahçe taht peşinde!

120 ÜLKEDE YAYINLANACAK

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi Türkiye'de olduğu kadar yurt dışından da büyük ilgiyle takip edilecek.

Fenerbahçe taht peşinde!

Türkiye'nin büyük derbisi 5 kıtada 120 ülkede canlı olarak yayınlanacak 500 milyonu aşkın dünya vatandaşının Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesini canlı olarak izlemesi bekleniyor.

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