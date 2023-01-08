Jorge Jesus derbi taktiğini belirledi! O tuzak devreye girecek

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev randevu öncesi sarılacivertliler bir hayli hırslı.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev randevu öncesi sarılacivertliler bir hayli hırslı.
Kadıköy'de oynanacak maçta Kanarya'nın tek hedefi 3 puanı almak.
Jorge Jesus ve öğrencileri böylelikle 1 puan gerisinde 2. basamakta oldukları ezeli rakiplerini geçerek liderlik koltuğuna oturacaklar.
50 bin taraftarının güçlü desteğini arkasına alacak olan Kanarya haftayı zirvede tamamlamaya and içti.
Sarı-lacivertli futbolcuların da bir hayli hırslı olmaları dikkatleren kaçmadı.
Yerli oyuncular da derbinin önemini yabancılara aktarıyorlar.
TOPA SERT BASKI YAPACAK
Fenerbahçe sezon başından beri alışılmış oyun planını sergileyecek.
Jorge Jesus'un iki ana taktiği her zamanki gibi rakip kaleye yakın yerden başlayarak sert ve agresif pres olacak.
Sarı-lacivertli oyuncular, Galatasaray'ın buradan kısa toplarla çıkmasına engel olacak.
Aynı zamanda bu bölgede kazanılacak toplarla tehlikeli akınlar oluşturulacak.
Cimbom bu bölgeyi geçtiğinde bu sefer ikinci tuzak devreye girecek.
Jesus meşhur ofsayt taktiğini devreye sokacak.
Savunma arkasına atılacak toplarda da Altay Bayındır dikkatli olacak.
FENERBAHÇE ÜSTÜN TARAF
Türk futbolunun iki köklü çınarı 114 yıla dayanan büyük rekabette daha önce 395 defa karşı karşıya geldiler.
Sarı-lacivertliler 148 galibiyet elde etti.
Galatasaray ise 125 defa sevindi.
Gol sayısında da Kanarya'nın Cimbom'a karşı 540-490 üstünlüğü bulunuyor.
LİGDE 131. SINAV
İki ekip Süper Lig'de daha önce 130 maça çıktılar.
Sarılacivertlilerin galibiyet sayısında rakibine karşı 52-35'lik üstünlüğü bulunuyor.
Gollerde de 162-124 ile üstün olan taraf yine Fenerbahçe.
KOREOGRAFİ HAZIRLIĞI
Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray derbisi öncesinde mükemmel bir koreografi hazırlıyor.
İçeriği ve görselleri sır gibi saklanan koreografinin ana unsurunun teknik direktör Jorge Jesus olması bekleniyor.
Kanarya, Portekizli çalıştırıcı üzerinden Galatasaray cephesine güçlü bir mesaj verecek.
120 ÜLKEDE YAYINLANACAK
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi Türkiye'de olduğu kadar yurt dışından da büyük ilgiyle takip edilecek.
Türkiye'nin büyük derbisi 5 kıtada 120 ülkede canlı olarak yayınlanacak 500 milyonu aşkın dünya vatandaşının Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesini canlı olarak izlemesi bekleniyor.