Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, bu sezon 3 kulvarda başarılı bir grafik çiziyor.
Fenerbahçe, bu sezon 3 kulvarda başarılı bir grafik çiziyor.
Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, gösterdiği futbolla beğeni topluyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Kanarya, Süper Lig'de Galatasaray'ın hemen arkasında ikinci sırada yer alıyor.
Türkiye Kupası 5. turunda İstanbulspor'u eleyen Fenerbahçe, son 16'da Rizespor ile eşleşti.
Yarıştığı tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmeyi amaçlayan Kanarya'da gözler bir yandan transfere çevrilmiş durumda.
Ara transfer döneminde yapılacak hamleler, Fenerbahçe için büyük önem taşıyor.
Sarı-lacivertliler, eksik bölgelere yapılacak nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
ALIOSKI GÖZE GİREMEDİ!
Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski performansıyla şimdiye kadar bekleneni veremedi.
Al Ahli'den kiralanan Makedon sol bek, Jorge Jesus'un gözüne giremedi.
Sol bek mevkisindeki rotasyonu kuvvetlendirmek isteyen Kanarya transfer için düğmeye bastı.
Sarı-lacivertli kurmaylar, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan yıldıza kancayı attı.
DALEY BLIND FENERBAHÇE'YE!
Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe sol bek mevkisini Hollandalı futbolcu Daley Blind ile güçlendirmeye hazırlanıyor.
32 yaşındaki futbolcu, Ajax ile sözleşmesini feshetti.
Serbest konumda bulunan Blind, Fenerbahçe yönetimiyle transfer için masaya oturdu.
Yıldız sol bekin sarı-lacivertli takıma transferine sıcak baktığı ifade ediliyor.
İSTANBUL'A GELİYOR!
Yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Deneyimli sol bek, görev verilmesi durumunda stoper ve ön libero bölgelerinde de forma giyebiliyor.
Hollandalı futbolcu, ülkesinin milli takımında 99 karşılaşmada görev aldı.
Bu müsabakalarda 3 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.