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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ara transfer döneminin ilk bombasını patlatıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un listesine göre hareket eden sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş'ın gözdesi konumundaki yıldız sol beki kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transfere sıcak bakan yıldız oyuncunun İstanbul'a getirmeyi planlayan yönetim, görüşmeleri burada ilerletecek. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 18:36 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 18:43
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, bu sezon 3 kulvarda başarılı bir grafik çiziyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, gösterdiği futbolla beğeni topluyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Kanarya, Süper Lig'de Galatasaray'ın hemen arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

Türkiye Kupası 5. turunda İstanbulspor'u eleyen Fenerbahçe, son 16'da Rizespor ile eşleşti.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

Yarıştığı tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmeyi amaçlayan Kanarya'da gözler bir yandan transfere çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

Ara transfer döneminde yapılacak hamleler, Fenerbahçe için büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

Sarı-lacivertliler, eksik bölgelere yapılacak nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

ALIOSKI GÖZE GİREMEDİ!
Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski performansıyla şimdiye kadar bekleneni veremedi.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

Al Ahli'den kiralanan Makedon sol bek, Jorge Jesus'un gözüne giremedi.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

Sol bek mevkisindeki rotasyonu kuvvetlendirmek isteyen Kanarya transfer için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

Sarı-lacivertli kurmaylar, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan yıldıza kancayı attı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

DALEY BLIND FENERBAHÇE'YE!
Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe sol bek mevkisini Hollandalı futbolcu Daley Blind ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

32 yaşındaki futbolcu, Ajax ile sözleşmesini feshetti.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

Serbest konumda bulunan Blind, Fenerbahçe yönetimiyle transfer için masaya oturdu.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

Yıldız sol bekin sarı-lacivertli takıma transferine sıcak baktığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

İSTANBUL'A GELİYOR!
Yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

Deneyimli sol bek, görev verilmesi durumunda stoper ve ön libero bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

Hollandalı futbolcu, ülkesinin milli takımında 99 karşılaşmada görev aldı.

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