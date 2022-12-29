Uğurlu ayak

Michy Batshuayi, çubuklu forma ile 16 maçta 11 gol+1 asiste ulaştı... Maç başına 0.68 gol oranı+0.75 gol katkısı gibi yüksek bir oran yakalayan Belçikalı yıldızın başarısı ülkesinde de gündem doldu. Belçika basınında, "Fenerbahçe, Hatayspor karşısında rahat bir galibiyet alırken, Batshuayi gol hasadına devam etti", "Fenerbahçe, uğur tılsımı Michy sayesinde yine güldü" yorumları yapıldı.
Michy Batshuayi, çubuklu forma ile 16 maçta 11 gol+1 asiste ulaştı... Maç başına 0.68 gol oranı+0.75 gol katkısı gibi yüksek bir oran yakalayan Belçikalı yıldızın başarısı ülkesinde de gündem doldu. Belçika basınında, "Fenerbahçe, Hatayspor karşısında rahat bir galibiyet alırken, Batshuayi gol hasadına devam etti", "Fenerbahçe, uğur tılsımı Michy sayesinde yine güldü" yorumları yapıldı.