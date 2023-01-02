Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yabancı hakem görev alacak mı? İşte alınan karar

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Zorlu derbide iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor.
Sarı kırmızılılar derbinin oynanmasına 1 hafta kala 33 puanla lider durumda bulunuyor.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Zorlu derbide iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor.
Sarı kırmızılılar derbinin oynanmasına 1 hafta kala 33 puanla lider durumda bulunuyor.
Sarı lacivertliler ise ezeli rakibinin arkasında 32 puanla 2. sırada bulunuyor.
Süper Lig'in 16. haftasında yaşanan hakem hataları sonrası 8 Ocak'ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hangi hakeminin yöneteceği merak konusu oldu.
Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray hakemlerle ilgili basın toplantısı düzenlemişti.
İki taraf da hakem kararları konusunda çarpıcı ifadeler kullanmıştı.
Hakem kulislerinde Merkez Hakem Kurulu'nun bu zorlu karşılaşmaya yabancı bir hakem ataması yapmak için çalışmalara başladığı iddia edilmişti.
Akşam'ın haberine göre, zorlu derbiye yabancı hakem ataması yapılmayacak.
TFF Hakem Eğitmeni Hugh Dallas'ın "Süper Lig'de yabancı orta hakemin görev alması Türk hakemlerinin moralini bozar"
"Yanlış bir uygulama olur" söylemleri sonrası TFF yönetimi bu konuyu tamamen kapattı.
İSTENEN SONUÇ ALINMADI
Var'a yabancı hakem getirilmesi konusunda ise birçok ülke federasyonu ile temasta bulunuldu.
Ama istenen sonuç alınamadı.
Zorlu derbiyi yönetmesi beklenen muhtemel hakemler de belli oldu.
İşte o liste:
Merkez Hakem Kurulu, derbiye hakem ataması konusunda titiz bir çalışma yapıyor.
MHK yetkilileri bu hafta içinde derbinin hakemini açıklayacak.