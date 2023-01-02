Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yabancı hakem görev alacak mı? İşte alınan karar

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yabancı hakem görev alacak mı? İşte alınan karar

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'ı ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi derbiyi yabancı hakem mi yönetecek konusu tartışmalara neden oldu. İşte TFF'nin derbiyle alakalı aldığı karar. | Son dakika spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 10:36
Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yabancı hakem görev alacak mı? İşte alınan karar

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yabancı hakem görev alacak mı? İşte alınan karar

Zorlu derbide iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yabancı hakem görev alacak mı? İşte alınan karar

Sarı kırmızılılar derbinin oynanmasına 1 hafta kala 33 puanla lider durumda bulunuyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yabancı hakem görev alacak mı? İşte alınan karar

Sarı lacivertliler ise ezeli rakibinin arkasında 32 puanla 2. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yabancı hakem görev alacak mı? İşte alınan karar

Süper Lig'in 16. haftasında yaşanan hakem hataları sonrası 8 Ocak'ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hangi hakeminin yöneteceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yabancı hakem görev alacak mı? İşte alınan karar

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray hakemlerle ilgili basın toplantısı düzenlemişti.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yabancı hakem görev alacak mı? İşte alınan karar

İki taraf da hakem kararları konusunda çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yabancı hakem görev alacak mı? İşte alınan karar

Hakem kulislerinde Merkez Hakem Kurulu'nun bu zorlu karşılaşmaya yabancı bir hakem ataması yapmak için çalışmalara başladığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yabancı hakem görev alacak mı? İşte alınan karar

Akşam'ın haberine göre, zorlu derbiye yabancı hakem ataması yapılmayacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yabancı hakem görev alacak mı? İşte alınan karar

TFF Hakem Eğitmeni Hugh Dallas'ın "Süper Lig'de yabancı orta hakemin görev alması Türk hakemlerinin moralini bozar"

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yabancı hakem görev alacak mı? İşte alınan karar

"Yanlış bir uygulama olur" söylemleri sonrası TFF yönetimi bu konuyu tamamen kapattı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yabancı hakem görev alacak mı? İşte alınan karar

İSTENEN SONUÇ ALINMADI

Var'a yabancı hakem getirilmesi konusunda ise birçok ülke federasyonu ile temasta bulunuldu.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yabancı hakem görev alacak mı? İşte alınan karar

Ama istenen sonuç alınamadı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yabancı hakem görev alacak mı? İşte alınan karar

Zorlu derbiyi yönetmesi beklenen muhtemel hakemler de belli oldu.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yabancı hakem görev alacak mı? İşte alınan karar

İşte o liste:

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yabancı hakem görev alacak mı? İşte alınan karar

Halil Umut Meler

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yabancı hakem görev alacak mı? İşte alınan karar

Mete Kalkavan

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yabancı hakem görev alacak mı? İşte alınan karar

Abdulkadir Bitigen

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