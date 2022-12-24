Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

"Futbolda bunlar var. Tabii yoğun bir kamp döneminden sonra ilk maçta böyle kazalar maalesef olabiliyor. Önümüze bakacağız, yapacak bir şey yok. Dünyanın sonu da değil. Bu sene olmadı seneye, seneye olmadı öbür seneye bakacağız. Kupada biz var olmaya devam edeceğiz. Şu an önemli olan önümüzdeki devrenin 5 maçına odaklanmak. Bu 5 maçta en iyi sonuçlarla çıkmayı bilmeleri gerekiyor, inşallah çıkacağız." diye konuştu.