Haberler Fenerbahçe Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kulüp tesislerinde gazetecilere açıklamalar yaptı. Sancak, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Samet Akaydın ile ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte Sancak'ın o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 11:11
Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kulüp tesislerinde gazetecilere açıklamalar yaptı.

Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda, normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde kendilerini 4-3 yenen Çaykur Rizespor'u tebrik etti.

Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Çaykur Rizespor karşısında takımın kötü oynadığını belirten Sancak;

Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

"Futbolda bunlar var. Tabii yoğun bir kamp döneminden sonra ilk maçta böyle kazalar maalesef olabiliyor. Önümüze bakacağız, yapacak bir şey yok. Dünyanın sonu da değil. Bu sene olmadı seneye, seneye olmadı öbür seneye bakacağız. Kupada biz var olmaya devam edeceğiz. Şu an önemli olan önümüzdeki devrenin 5 maçına odaklanmak. Bu 5 maçta en iyi sonuçlarla çıkmayı bilmeleri gerekiyor, inşallah çıkacağız." diye konuştu.

Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Sancak, transfer dönemi için çalışmaları sürdürdüklerine dikkati çekerek, şunları aktardı:

Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

"Eksik ve ihtiyaç olan bölgelere 3-5 tane transfer yapacağız.

Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Onun haricinde yapacak bir şey yok. Taraftar dünya yıldızı ister. Taraftar her şeyi ister.

Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Keşke dünya karmasını getirip oynatsak Adana Demirspor'da.

Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Bunlar istenildiği zaman getirilebilecek, alınabilecek futbolcular değil.

Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Dünya yıldızı getirmek, senede 5-6 milyon avrodan aşağı değil. Ben arzu ederim, dünya yıldızları olsun.

Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Balotelli gelir mi? Şu an Sion kulübünün oyuncusu, gelme şansı yok.

Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Onun için taraftarlar o beklenti içerisine girmesin ama iyi bir golcü alacağız.

Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Bu dünya yıldızı mı olur, orta halli bir yıldız mı olur?

Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Önemli olan alacağımız oyuncunun Adana Demirspor'a katkı sağlayacak bir oyuncu olması.

Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Teknik ekibimizle beraber en iyisini almaya çalışacağız."

Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

"BU KULÜP EN UYGUN KİŞİLERİ KENDİ İÇERİSİNDE BARINDIRABİLECEK, ALABİLECEK GÜÇTE"

Samet Akaydın'ın Türkiye'nin en önemli stoperlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Sancak, şunları kaydetti:

Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

"Samet'e talip olmaları kadar doğal bir şey olamaz. Geçen sene Tayyip Talha'yı istediler Beşiktaş'a verdik. Bu sene Fenerbahçe hatta Galatasaray da ilgilendi. Şimdi bir futbolcuyu büyük takımlar isteyip göndermediğin zaman kendi içlerinde problem yaşarlar.

Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Netice itibarıyla her futbolcunun hayalidir. 4 büyükler diye nitelendirilmiş kulüplerden bir tanesine göndermediğin zaman pişman olursun.

Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Bu bir gerçek, bütün taraftarlar bunu bilsin. Bir futbolcuya talip olunuyorsa ve en uygun şekilde gönderebiliyorsan, göndereceksin.

Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Bu kulüp en uygun kişileri kendi içerisinde barındırabilecek, alabilecek güçte bir kulüp. Ona göre istikrarlı şekilde nasıl ileriye gitmek istiyorsak o şekilde yapacağız. Taraftarın gönlünü hoş etmek için transferler yapmayız, o net ama ihtiyaç duyduğumuz her bölgeye adam alacağız."

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