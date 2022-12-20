Sakatlığını atlatan ve takımla idmanlara başlayan Luan Peres'in hedefi Galatasaray derbisi... Rehabilitasyon süreci süren Brezilyalı stoper sakatlığının tekrarlamaması için yavaş yavaş takıma adapte edilecek. Peres'in ilk onbir için tam hazır hale Galatasaray derbisinden önce gelmesi bekleniyor.



AYASOFYA UĞURU

Hamile olan Peres'in sevgilisi Gabriela Merjam, bebeği ile ilgili Ayasofya detayını paylaştı: "Luan ile en büyük dileğimiz, bir bebeğimizin olmasıydı. Birçok yolu denedik ancak bir türlü hamile kalamadım. Büyülendiğim Ayasofya Camii'nde anne olabilmeyi tüm kalbimle diledim. Ve kısa süre önce hamile olduğumu öğrendim."