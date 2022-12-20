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FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur maçında Fenerbahçe, İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Fenerbahçe kazanarak yoluna 3 kulvarda devam etmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? A Spor canlı izle

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 09:33
FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Fenerbahçe - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 20 Aralık Salı günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

5. TUR FİKSTÜRÜ

20 Aralık Salı

13.00 Kasımpaşa - Ümraniyespor
13.00 Ankaragücü - Tuzlaspor
15.00 Sivasspor - Esenler Erokspor
17.00 Antalyaspor - Manisa FK
19.00 Medipol Başakşehir - Göztepe
21.00 Fenerbahçe - İstanbulspor

21 Aralık Çarşamba

13.00 Giresunspor - Karacabey Belediyespor
15.00 Fatih Karagümrük - Uşakspor
17.00 Alanyaspor - Eyüpspor
19.00 Trabzonspor - Samsunspor
21.00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor

22 Aralık Perşembe

13.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
15.00 Konyaspor - Bodrumspor
17.00 Gaziantep FK - Boluspor
19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
21.00 Galatasaray - Ankara Keçiörengücü

ASpor CANLI YAYIN

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