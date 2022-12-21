Yeni transfer King!

Fenerbahçe'nin Joao Pedro'nun uzun sürecek sakatlığında hücum oyuncusu aradığı dönemde Joshua King futboluyla göz kamaştırdı. Dünya Kupası'na kadar olan bölümde sakatlığı sebebiyle katkı veremeye Norveçli yıldız müthiş döndü. Rayo Vallecano, Villarreal ve Salernitana ile oynanan hazırlık maçlarında 1'er gol atarak çok iyi çalıştığını ispatlayan tecrübeli futbolcu, İstanbulspor karşılaşmasına da damga vurdu. Hücumda çok aktif olan 30 yaşındaki oyuncu 31. dakikada müthiş bir depar attı, soğukkanlı bir vuruşla skoru 1-0'a getirdi. 3 dakika sonra yine savunmanın arkasına sızdı. Bu defa da Michy Batshuayi'ye boş kaleye gol attırdı. İkinci devrede Batsman'e 1 asist daha yaptı. Oynadığı futbol, golü ve asistleriyle maçın adamı oldu.