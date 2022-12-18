Rossi'de ısrarcı

Kanarya'nın eski hocası Vitor Pereira, Flamengo ile anlaşmaya varmıştı. Deneyimli çalıştırıcı ilk iş olarak da Fenerbahçe'den Diego Rossi'yi istemişti. Sarı-lacivertlilere önerilen 7.5 milyon euro'luk teklif düşük bulunmuştu. Pereira'nın "Onu mutlaka takımımda görmek istiyorum. Problem çözücü bir oyuncu. En sıkışık anlarda çalımları ve şutlarıyla takımı rahatlatıyor" dediği öğrenildi.
Kanarya'nın eski hocası Vitor Pereira, Flamengo ile anlaşmaya varmıştı. Deneyimli çalıştırıcı ilk iş olarak da Fenerbahçe'den Diego Rossi'yi istemişti. Sarı-lacivertlilere önerilen 7.5 milyon euro'luk teklif düşük bulunmuştu. Pereira'nın "Onu mutlaka takımımda görmek istiyorum. Problem çözücü bir oyuncu. En sıkışık anlarda çalımları ve şutlarıyla takımı rahatlatıyor" dediği öğrenildi.