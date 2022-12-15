Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye bir talip daha!

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin talipleri artmaya devam ediyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin talipleri artmaya devam ediyor.
Bu sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertlilerin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi için flaş teklifler geldi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un eski takımı olan Flamengo'nun Rossi'nin bonservisi için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro teklif ettiği öğrenilmişti.
Ancak sarı-lacivertli kurmaylar gelen bu flaş teklifi hiç tereddüt etmeden geri çevirdi.
Fenerbahçe'nin teklifi geri çevirmesi hem yönetimin hem de teknik direktör Jorge Jesus'un oyuncuya olan güveni olarak yorumlandı.
Öte yandan Brezilya kulübünün Rossi'nin peşini bırakmayacağı ve ikinci bir teklife hazırlandığı da gelen haberler arasında yer alıyor.
Teklif ne olursa olsun Fenerbahçe yönetimi Rossi için gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendirmeye kararlı.
Bunun yanında Fenerbahçe, değerini bulmayan hiçbir teklife sıcak bakmıyor.
Fenerbahçe yönetiminin Rossi için kapıyı 12-13 milyon Euro'dan açacağı bunun altındaki tekliflere itimat etmeyeceği gelen haberler arasında.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Diego Rossi, 3 gol ve 7 asist kaydetti.
SON TALİP TORINO!
İtalyan basınına göre Torino, Diego Rossi'ye talip...
Bordo beyazlı takımın 24 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ettiği ve 6-7 milyon euro bandında teklif yapmayı planladığı aktarıldı.
Kiralama seçeneğinin de masada olacağı bildirildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Diego Rossi, 3 gol attı; 7 asist gerçekleştirdi.