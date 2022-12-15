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Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye bir talip daha!

Bu sezon hem Spor Toto Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de Diego Rossi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör Jorge Jesus'un gözdelerinden olan Uruguaylı futbolcuya Flamengo'nun ardından bir talip daha çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 09:29
Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye bir talip daha!

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin talipleri artmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye bir talip daha!

Bu sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertlilerin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi için flaş teklifler geldi.

Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye bir talip daha!

Teknik direktör Jorge Jesus'un eski takımı olan Flamengo'nun Rossi'nin bonservisi için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro teklif ettiği öğrenilmişti.

Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye bir talip daha!

Ancak sarı-lacivertli kurmaylar gelen bu flaş teklifi hiç tereddüt etmeden geri çevirdi.

Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye bir talip daha!

Fenerbahçe'nin teklifi geri çevirmesi hem yönetimin hem de teknik direktör Jorge Jesus'un oyuncuya olan güveni olarak yorumlandı.

Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye bir talip daha!

Öte yandan Brezilya kulübünün Rossi'nin peşini bırakmayacağı ve ikinci bir teklife hazırlandığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye bir talip daha!

Teklif ne olursa olsun Fenerbahçe yönetimi Rossi için gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendirmeye kararlı.

Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye bir talip daha!

Bunun yanında Fenerbahçe, değerini bulmayan hiçbir teklife sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye bir talip daha!

Fenerbahçe yönetiminin Rossi için kapıyı 12-13 milyon Euro'dan açacağı bunun altındaki tekliflere itimat etmeyeceği gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye bir talip daha!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Diego Rossi, 3 gol ve 7 asist kaydetti.

Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye bir talip daha!

SON TALİP TORINO!

İtalyan basınına göre Torino, Diego Rossi'ye talip...

Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye bir talip daha!

Bordo beyazlı takımın 24 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ettiği ve 6-7 milyon euro bandında teklif yapmayı planladığı aktarıldı.

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