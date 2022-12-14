Haberler Fenerbahçe Sakatların son durumu?

Sakatların son durumu?

Fenerbahçe'de sakatlanan futbolcuların durumları taraftarlar tarafından büyük merak konusu haline geldi. İşte sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan isimlerin son durumları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Sakatların son durumu?

EMRE MOR: Sakatlığını atlattı. Takıma katıldı.

LUAN PERES: Rennes ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanmıştı. Kontrollü şekilde takım çalışmalarına katılacak. Tam olarak hazır hale gelmesi 3 haftayı bulacak.

JOAO PEDRO: Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan İtalyan hücum oyuncusu 3 ay kadar sahalardan uzak kalacak.

ARDA GÜLER: Tedavi süreci 1 hafta daha devam edecek.

EZGJAN ALIOSKI: Makedon sol bekin takıma dönmesi için 2 haftası daha var.

ENNER VALENCIA: Dünya Kupası'nda boy gösteren Ekvadorlu golcünün problemi sürüyor. Kısa süre içinde çalışmalara katılacak.

ALTAY BAYINDIR: Belindeki ağrılar devam ediyor. Ancak şiddeti azaldı. O da yakın zamanda takımla antrenmanlara çıkabilecek. Sezona yetişiyor.

ÇAĞTAY KURUKALIP: Bireysel saha çalışmalarını sürdürüyor.

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