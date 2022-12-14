Sakatların son durumu?

EMRE MOR: Sakatlığını atlattı. Takıma katıldı.
LUAN PERES: Rennes ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanmıştı. Kontrollü şekilde takım çalışmalarına katılacak. Tam olarak hazır hale gelmesi 3 haftayı bulacak.
JOAO PEDRO: Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan İtalyan hücum oyuncusu 3 ay kadar sahalardan uzak kalacak.
ARDA GÜLER: Tedavi süreci 1 hafta daha devam edecek.
EZGJAN ALIOSKI: Makedon sol bekin takıma dönmesi için 2 haftası daha var.
ENNER VALENCIA: Dünya Kupası'nda boy gösteren Ekvadorlu golcünün problemi sürüyor. Kısa süre içinde çalışmalara katılacak.
ALTAY BAYINDIR: Belindeki ağrılar devam ediyor. Ancak şiddeti azaldı. O da yakın zamanda takımla antrenmanlara çıkabilecek. Sezona yetişiyor.
ÇAĞTAY KURUKALIP: Bireysel saha çalışmalarını sürdürüyor.