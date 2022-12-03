Fenerbahçe Villarreal maçı CANLI

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda verilen arada Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de hazırlıklar hız kesmeden sürüyor. Kanarya kendi evinde hazırlık maçında Villarreal ile kozlarını paylaşıyor.

Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE - VILLARREAL MAÇI İLK 11'LER,

Fenerbahçe: Ertuğrul, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Lincoln, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

Villarreal: Reina, Dela, Albiol, Cuenca, Mojica, Capoue, Coquelin, Parejo, Collado, Quintero, Gerard Moreno

FENERBAHÇE - VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Villarreal arasında oynanan mücadele TSİ 19.00'da başladı. Mücadele S Sport 2'de canlı olarak yayınlanıyor.