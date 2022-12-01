FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Hedef 21 yaş altı yıldız! George Bello sürprizi

Fenerbahçe'de ocak ayı yaklaşırken transfer çalışmaları da hız kazandı.
Fenerbahçe'de ocak ayı yaklaşırken transfer çalışmaları da hız kazandı.
2022 Dünya Kupası arasını değerlendiren sarı-lacivertliler, eksik mevkileri güçlendirmek istiyor.
Sarı-lacivertliler teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket ediyor.
Portekizli çalıştırıcının isteğiyle sol kanada takviye yapmak için kollar sıvandı.
Takvim'de yer alan habere göre Portekizli teknik adam, Alioski'nin sol kanatta yalnız kaldığını düşünerek sol kanada transfer yapılmasını istedi.
Yönetim de yabancı kontenjanı dolu olduğu için rotasını U21 oyuncularına çevirdi.
Gündemdeki isim ise Almanya Ligi ekiplerinden Arminia Bielefeld'te forma giyen 20 yaşındaki sol bek George Bello...
ABD'li futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
ABD Milli Takımı'nda 7 kez forma şansı bulan genç yetenek, bu sezon Alman ekibinde 15 kez forma giydi. Bu maçlarda gol veya asist üretemedi.
DEĞERİ 1.5 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olan Bello, ligde sadece 2 maçta 90 dakika sahada kaldı.
Onun dışındaki 10 maçta oyuna ya sonradan girdi ya da 90 dakika sahada kalmadı.
Kariyerinde ise 102 karşılaşmada görev yapan genç yıldız, 4 gol ve 6 asist üretti. Futbol yaşantısında hiç kırmızı kart görmedi.
GEORGE BELLO KİMDİR?
22 Ocak 2002 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Atlanta Academy'de başladı.
31 Ocak 2022 tarihinde Bielefeld'e 1.8 milyon euro bonservis bedeliye transfer oldu. 1.70 cm boyundaki Bello, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.
Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan Nijerya asıllı genç yıldız, milli takım tercihini ABD'den yana kullandı.