Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Hedef 21 yaş altı yıldız! George Bello sürprizi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Hedef 21 yaş altı yıldız! George Bello sürprizi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, yabancı kontenjanı dolu olduğu için 20 yaşındaki George Bello'yu listesine aldı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 10:57
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Hedef 21 yaş altı yıldız! George Bello sürprizi

Fenerbahçe'de ocak ayı yaklaşırken transfer çalışmaları da hız kazandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Hedef 21 yaş altı yıldız! George Bello sürprizi

2022 Dünya Kupası arasını değerlendiren sarı-lacivertliler, eksik mevkileri güçlendirmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Hedef 21 yaş altı yıldız! George Bello sürprizi

Sarı-lacivertliler teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Hedef 21 yaş altı yıldız! George Bello sürprizi

Portekizli çalıştırıcının isteğiyle sol kanada takviye yapmak için kollar sıvandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Hedef 21 yaş altı yıldız! George Bello sürprizi

Takvim'de yer alan habere göre Portekizli teknik adam, Alioski'nin sol kanatta yalnız kaldığını düşünerek sol kanada transfer yapılmasını istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Hedef 21 yaş altı yıldız! George Bello sürprizi

Yönetim de yabancı kontenjanı dolu olduğu için rotasını U21 oyuncularına çevirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Hedef 21 yaş altı yıldız! George Bello sürprizi

Gündemdeki isim ise Almanya Ligi ekiplerinden Arminia Bielefeld'te forma giyen 20 yaşındaki sol bek George Bello...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Hedef 21 yaş altı yıldız! George Bello sürprizi

ABD'li futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Hedef 21 yaş altı yıldız! George Bello sürprizi

ABD Milli Takımı'nda 7 kez forma şansı bulan genç yetenek, bu sezon Alman ekibinde 15 kez forma giydi. Bu maçlarda gol veya asist üretemedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Hedef 21 yaş altı yıldız! George Bello sürprizi

DEĞERİ 1.5 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olan Bello, ligde sadece 2 maçta 90 dakika sahada kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Hedef 21 yaş altı yıldız! George Bello sürprizi

Onun dışındaki 10 maçta oyuna ya sonradan girdi ya da 90 dakika sahada kalmadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Hedef 21 yaş altı yıldız! George Bello sürprizi

Kariyerinde ise 102 karşılaşmada görev yapan genç yıldız, 4 gol ve 6 asist üretti. Futbol yaşantısında hiç kırmızı kart görmedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Hedef 21 yaş altı yıldız! George Bello sürprizi

GEORGE BELLO KİMDİR?

22 Ocak 2002 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Atlanta Academy'de başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Hedef 21 yaş altı yıldız! George Bello sürprizi

31 Ocak 2022 tarihinde Bielefeld'e 1.8 milyon euro bonservis bedeliye transfer oldu. 1.70 cm boyundaki Bello, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Hedef 21 yaş altı yıldız! George Bello sürprizi

Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan Nijerya asıllı genç yıldız, milli takım tercihini ABD'den yana kullandı.

DİĞER
Şarkıcı Emrah’ın sır gibi sakladığı çocukları ilgi odağı oldu! Emrah Erdoğan’dan oğlu Elyesa’ya duygusal sözler!
İtalya’dan Galatasaray’a transfer kancası: Kerem Aktürkoğlu elden gidiyor!
G.Saray'da Dubois'ya şok!
Onur Bulut Beşiktaş'ta neden transfer olmadı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Crespo transferi için masaya oturuyor! Dev rakam...
Çarpıcı eleştiri! "Rahatsız etmeye başladı"
Kış lastiği zorunluluğu ne zaman, cezası ne?
Binek araçlarda kış lastiği zorunlu mu?
2022 TKGM 426 personel alımı başvuru şartları!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Dubois'ya şok! G.Saray'da Dubois'ya şok! 11:09
Okan Buruk: Kadromuzu güçlendirmek için... Okan Buruk: Kadromuzu güçlendirmek için... 11:03
F.Bahçe'de hedef genç yıldız! Sürpriz strateji F.Bahçe'de hedef genç yıldız! Sürpriz strateji 10:54
Onur Bulut Beşiktaş'ta neden transfer olmadı? Onur Bulut Beşiktaş'ta neden transfer olmadı? 10:44
Marek Hamsik'ten sözleşme açıklaması! Marek Hamsik'ten sözleşme açıklaması! 10:39
1. Lig'de perde Eyüpspor Tuzlaspor maçıyla açılacak 1. Lig'de perde Eyüpspor Tuzlaspor maçıyla açılacak 10:27
Daha Eski
Boey'den Fenerbahçe ve transfer açıklaması! Boey'den Fenerbahçe ve transfer açıklaması! 10:20
Talisca'ya sert tepki! "Sınır dışı edilmeli" Talisca'ya sert tepki! "Sınır dışı edilmeli" 09:32
Frutti Extra Bursaspor evinde kazandı Frutti Extra Bursaspor evinde kazandı 09:30
F.Bahçe Crespo transferi için masaya oturuyor! Dev rakam... F.Bahçe Crespo transferi için masaya oturuyor! Dev rakam... 09:28
Gaziantep Basketbol deplasmanda kayıp Gaziantep Basketbol deplasmanda kayıp 09:18
Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda kaybetti Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda kaybetti 09:01