Yabancı hakem denenebilir

Başkan Ali Koç, Beyaz TV'ye konuştu. İşte o açıklamalar: Yabancı hakeme karşı olduğumu hep söylüyordum ama 6-7 hakem eksiği var. Bu sezon özelinde denenebilir. TFF'nin iyi niyetinden şüphem yok ama algı operasyonlarından etkilenmemli. Hafif bir etkilenme sinyalleri aldım, inşallah yanılıyorumdur. Son birkaç haftada yaşananlar... MHK ile ilgili kafamda soru işaretleri var. Göztepe ve Altay'a geçmiş olsun. Vahim ve acı bir olay. Bunları temizlemeliyiz. Dünya Kupası'nda Valencia ve Michy tur atlasınlar diyoruz ama benim gönlümde her zaman Brezilya vardır. Valencia için kulübün kapısını çalan var mı? Kulübün kapısını çalan çok ama başka şeyler için...

TRABZON'DAN ÇEKİNMİYORUZ

Ligin ilk bölümünü lider bitirmeleri için de konuşan Ali Koç, "Daha hiçbir şey rayına oturmadı, ne zaman oturur şampiyonluk gelince. Şampiyonluk gelmeden, ağzınızla kuş tutsanız, saygı duyulmuyor. Daha gidilecek çok yolumuz var" dedi. Koç, aradan sonra karşılaşacakları Trabzonspor'dan çekinmediklerini ancak geçen sezon yaşadıklarından çekindiklerini dile getirdi.