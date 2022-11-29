Haberler Fenerbahçe Yabancı hakem denenebilir

Yabancı hakem denenebilir

Ali Koç, 6-7 hakem eksiği olduğunu belirtti, “Bu sezon özelinde yabancı hakem denenebilir” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Yabancı hakem denenebilir

Başkan Ali Koç, Beyaz TV'ye konuştu. İşte o açıklamalar: Yabancı hakeme karşı olduğumu hep söylüyordum ama 6-7 hakem eksiği var. Bu sezon özelinde denenebilir. TFF'nin iyi niyetinden şüphem yok ama algı operasyonlarından etkilenmemli. Hafif bir etkilenme sinyalleri aldım, inşallah yanılıyorumdur. Son birkaç haftada yaşananlar... MHK ile ilgili kafamda soru işaretleri var. Göztepe ve Altay'a geçmiş olsun. Vahim ve acı bir olay. Bunları temizlemeliyiz. Dünya Kupası'nda Valencia ve Michy tur atlasınlar diyoruz ama benim gönlümde her zaman Brezilya vardır. Valencia için kulübün kapısını çalan var mı? Kulübün kapısını çalan çok ama başka şeyler için...

TRABZON'DAN ÇEKİNMİYORUZ

Ligin ilk bölümünü lider bitirmeleri için de konuşan Ali Koç, "Daha hiçbir şey rayına oturmadı, ne zaman oturur şampiyonluk gelince. Şampiyonluk gelmeden, ağzınızla kuş tutsanız, saygı duyulmuyor. Daha gidilecek çok yolumuz var" dedi. Koç, aradan sonra karşılaşacakları Trabzonspor'dan çekinmediklerini ancak geçen sezon yaşadıklarından çekindiklerini dile getirdi.

DİĞER
Olay adam Johnny Depp'in sevenlerine müjde! Johnny Depp konser için İstanbul'a geliyor
Meryem Bank! 10 milyon dolarlık serveti bulunan Meryem Uzerli yeni anlaşmalarla servetine servet kattı
Nelsson için taviz yok! Cimbom rakamı belirledi
Fırtına'da ilk hedef forvet! Dovbyk için kontenjan açılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesustan F.Bahçelilere müjde!
Barça Arda için devrede
Sözleşmeli sanatçıya kadro gelecek mi?
Sözleşmeli KİT personeline kadro gelecek mi?
Sözleşmeli akademik personele kadro gelecek mi?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus'ta istifa depremi! Juventus'ta istifa depremi! 01:15
Juventus'ta istifa depremi! Juventus'ta istifa depremi! 01:14
Ege derbisini Manisa kazandı Ege derbisini Manisa kazandı 00:52
Kampta 2 maç Kampta 2 maç 00:39
Göztepe - Altay maçındaki saldırgan için tutuklama kararı! Göztepe - Altay maçındaki saldırgan için tutuklama kararı! 00:31
G.Saray'a Oliveira'dan şok haber! G.Saray'a Oliveira'dan şok haber! 00:31
Daha Eski
Mehmet Topal'dan F.Bahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor" Mehmet Topal'dan F.Bahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor" 00:31
G.Saray da Onur için devrede! O giderse... G.Saray da Onur için devrede! O giderse... 00:31
Buruk'tan öğrencilerin özel toplantı! "Herkes hazır olsun" Buruk'tan öğrencilerin özel toplantı! "Herkes hazır olsun" 00:31
Şenol Güneş'ten Gedson kararı! İşte o detay Şenol Güneş'ten Gedson kararı! İşte o detay 00:31
Roma'nın yıldız için dev kapışma! F.Bahçe ve... Roma'nın yıldız için dev kapışma! F.Bahçe ve... 00:31
Transferi Okan Buruk veto etti! Transferi Okan Buruk veto etti! 00:30