Kanarya start aldı

Fenerbahçe'de 12 günlük Dünya Kupası izni sona erdi. Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde dün bir araya gelerek hazırlıklarına başladı. Dünya Kupası'nda mücadele eden Enner Valencia ve Michy Batshuayi, milli takımlarına gittikleri için özel izinli olan Atilla Szalai ve Altay Bayındır dışındaki tüm oyuncular antrenmanda yer aldı. Sakatlıkları düzelen Lincoln, King, Ferdi ve Mert Hakan takımla çalışırken, Luan Peres bireysel program uyguladı. Kaleci İrfan Can Eğribayat ise salonda çalıştı.