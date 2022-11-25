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Fenerbahçe'ye 1.91'lik dev stoper! Ocak ayında...

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Jorge Jesus'un stoper isteği üzerine harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, listedeki isimler için temaslarını sıklaştırdı. Yerli ve yabancı isimleri radarında bulunduran Kanarya, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Sarı-lacivertli kurmaylar, Jorge Jesus'un Brezilya pazarından tanıdığı Willyan Rocha'nın peşine düştü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 18:43
Fenerbahçe'ye 1.91'lik dev stoper! Ocak ayında...

Fenerbahçe'de stoper arayışları devam ediyor.

Fenerbahçe'ye 1.91'lik dev stoper! Ocak ayında...

Sarı-lacivertliler, ligin ilk 14 haftasında en çok stoper rotasyonunda sıkıntı çekmişti.

Fenerbahçe'ye 1.91'lik dev stoper! Ocak ayında...

Luan Peres'in uzun süreli sakatlığı sonrası sol stoperde Attila Szalai alternatifsiz oynamıştı.

Fenerbahçe'ye 1.91'lik dev stoper! Ocak ayında...

JESUS STOPERE TAKVİYE İSTİYOR
Fenerbahçe şampiyonluğa giden yolda tüm detaylara dikkat ediyor.

Fenerbahçe'ye 1.91'lik dev stoper! Ocak ayında...

Teknik direktör Jorge Jesus da bu kapsamda dikkati savunmaya çekti.

Fenerbahçe'ye 1.91'lik dev stoper! Ocak ayında...

Portekizli teknik adam stopere bir takviye yapmak istediğini söylerken, oyuncu arayışları da sürüyor.

Fenerbahçe'ye 1.91'lik dev stoper! Ocak ayında...

Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın gibi yerli oyuncuları izlerken, listede yabancı oyuncular da var.

Fenerbahçe'ye 1.91'lik dev stoper! Ocak ayında...

WILLYAN ROCHA GÜNDEMDE
Sarı-lacivertliler, Rusya'da CSKA Moskova forması giyen Willyan Rocha'yı gündemine aldı.

Fenerbahçe'ye 1.91'lik dev stoper! Ocak ayında...

Fenerbahçe bu transferde şu an için bu transferde somut bir adım atmadı fakat oyuncunun durumunu da yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'ye 1.91'lik dev stoper! Ocak ayında...

Jesus'un Brezilya pazarından tanıdığı 27 yaşındaki Sambacı, sezon başında 2 milyon Euro karşılığında Portimonense'den CSKA Moskova'ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe'ye 1.91'lik dev stoper! Ocak ayında...

Yabancı transferinde kontenjana takılan sarı-lacivertliler, ocak ayında yaşanacak gelişmelere göre Rocha için girişimde bulunabilir.

Fenerbahçe'ye 1.91'lik dev stoper! Ocak ayında...

WILLYAN ROCHA KİMDİR?
Tam adı Willyan da Silva Roch olan futbolcu, 27 Ocak 1995 tarihinde Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde dünyaya geldi.

Fenerbahçe'ye 1.91'lik dev stoper! Ocak ayında...

Futbola Flamengo altyapısında başlayan Brezilyalı stoper, Desportiva-ES, Gremio B, Cova Piedade ve Portimonense formalarını giydikten sonra sezon başında CSKA Moskova'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'ye 1.91'lik dev stoper! Ocak ayında...

Bu sezon Rus ekibiyle 16 maça çıkan Rocha, 2 gol kaydetti.

Fenerbahçe'ye 1.91'lik dev stoper! Ocak ayında...

27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.

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