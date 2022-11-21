Fenerbahçe'nin transfer hedefi Luis Muriel için sürpriz gelişme! İtalyan devleri sıraya girdi

Liglere 2022 Dünya Kupası için ara verilirken, bu turnuvada yer almayan oyuncular da geleceklerini şekillendirmek için takımlarla temaslarını sürdürüyor.
Liglere 2022 Dünya Kupası için ara verilirken, bu turnuvada yer almayan oyuncular da geleceklerini şekillendirmek için takımlarla temaslarını sürdürüyor.
2019'dan beri Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Luis Muriel, 2023 yazında sözleşmesi bitecek olması nedeniyle devre arasında herhangi bir takımla anlaşabilir.
Muriel, yaz döneminden itibaren yeni takımının formasını giyebilir.
Transfer döneminde Fenerbahçe ile adı anılan Kolombiyalı santrfor için İtalyan basınından Calciomercato'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
"MILAN, ROMA VE JUVENTUS TAKİP EDİYOR"
A Spor editörü Mehmet Göksel Taşova'nın İtalyan basınından derlediği habere göre; 31 yaşındaki santrforun takımdan ayrılabileceği ve Serie A devlerinden Milan, Roma ve Juventus'un oyuncuyu takip ettiği bilgisi geçildi.
Oyuncunun şu anda sakat olduğu ve Ocak ayında iyileşeceği de belirtildi.
Ayrıca oyuncuyla Fenerbahçe'nin de görüşebileceği yazılırken, sarı-lacivertlilerin alternatifleri arasında Alfredo Morelos'un da olabileceği ifade edildi.
Atalanta'nın Luis Muriel ile sözleşme yenileyip yenilemeyeceği konusunda henüz bir karar vermediği de haberin detaylarında yer aldı.
Kolombiyalı golcü bu sezon Atalanta'da 9 maça çıkarken 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
LUIS MURIEL KİMDİR?
Muriel, 16 Nisan 1991'de Kolombiya'da dünyaya geldi.
Yıldız golcü, 1.79 boyunda.
Muriel, merkez santfor pozisyonunda görev alıyor.
Muriel daha önce Udinese, Lecce, Granada, Sevilla ve Fiorentina gibi takımlarda da oynamıştı.
Yıldız golcünün değeri, 30 milyon euroya kadar çıkmıştı.
Muriel, Kolombiya Milli Takımı ile 45 maça çıkarken 8 gol kaydetti.