Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin transfer hedefi Luis Muriel için sürpriz gelişme! İtalyan devleri sıraya girdi

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Luis Muriel için sürpriz gelişme! İtalyan devleri sıraya girdi

Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda kadrosuna katmak istediği bilinen Atalantalı golcü Luis Muriel'e dair İtalyan basınından önemli bir bilgiye yer verildi. Sarı lacivertlilerin transfer listesinin üst sıralarında bulunduğu bilinen Muriel'i, 3 İtalyan devi gündemine aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 13:52
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Luis Muriel için sürpriz gelişme! İtalyan devleri sıraya girdi

Liglere 2022 Dünya Kupası için ara verilirken, bu turnuvada yer almayan oyuncular da geleceklerini şekillendirmek için takımlarla temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Luis Muriel için sürpriz gelişme! İtalyan devleri sıraya girdi

2019'dan beri Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Luis Muriel, 2023 yazında sözleşmesi bitecek olması nedeniyle devre arasında herhangi bir takımla anlaşabilir.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Luis Muriel için sürpriz gelişme! İtalyan devleri sıraya girdi

Muriel, yaz döneminden itibaren yeni takımının formasını giyebilir.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Luis Muriel için sürpriz gelişme! İtalyan devleri sıraya girdi

Transfer döneminde Fenerbahçe ile adı anılan Kolombiyalı santrfor için İtalyan basınından Calciomercato'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Luis Muriel için sürpriz gelişme! İtalyan devleri sıraya girdi

"MILAN, ROMA VE JUVENTUS TAKİP EDİYOR"
A Spor editörü Mehmet Göksel Taşova'nın İtalyan basınından derlediği habere göre; 31 yaşındaki santrforun takımdan ayrılabileceği ve Serie A devlerinden Milan, Roma ve Juventus'un oyuncuyu takip ettiği bilgisi geçildi.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Luis Muriel için sürpriz gelişme! İtalyan devleri sıraya girdi

Oyuncunun şu anda sakat olduğu ve Ocak ayında iyileşeceği de belirtildi.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Luis Muriel için sürpriz gelişme! İtalyan devleri sıraya girdi

Ayrıca oyuncuyla Fenerbahçe'nin de görüşebileceği yazılırken, sarı-lacivertlilerin alternatifleri arasında Alfredo Morelos'un da olabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Luis Muriel için sürpriz gelişme! İtalyan devleri sıraya girdi

Atalanta'nın Luis Muriel ile sözleşme yenileyip yenilemeyeceği konusunda henüz bir karar vermediği de haberin detaylarında yer aldı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Luis Muriel için sürpriz gelişme! İtalyan devleri sıraya girdi

Kolombiyalı golcü bu sezon Atalanta'da 9 maça çıkarken 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Luis Muriel için sürpriz gelişme! İtalyan devleri sıraya girdi

LUIS MURIEL KİMDİR?
Muriel, 16 Nisan 1991'de Kolombiya'da dünyaya geldi.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Luis Muriel için sürpriz gelişme! İtalyan devleri sıraya girdi

Yıldız golcü, 1.79 boyunda.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Luis Muriel için sürpriz gelişme! İtalyan devleri sıraya girdi

Muriel, merkez santfor pozisyonunda görev alıyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Luis Muriel için sürpriz gelişme! İtalyan devleri sıraya girdi

Muriel daha önce Udinese, Lecce, Granada, Sevilla ve Fiorentina gibi takımlarda da oynamıştı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Luis Muriel için sürpriz gelişme! İtalyan devleri sıraya girdi

Yıldız golcünün değeri, 30 milyon euroya kadar çıkmıştı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Luis Muriel için sürpriz gelişme! İtalyan devleri sıraya girdi

Muriel, Kolombiya Milli Takımı ile 45 maça çıkarken 8 gol kaydetti.

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