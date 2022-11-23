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Fenerbahçe'de sakatlar geri dönüyor!

Sezonu erken açan Fenerbahçe için, Dünya Kupası arası ilaç gibi geldi. Takımda birçok sakat oyuncu bu 40 günlük arada toparlayacak. Emre Mor ve Joshua King bu isimlerden ikisi. Dönüşleriyle birlikte teknik direktör Jorge Jesus'un eli de güçlenecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 13:18
Fenerbahçe'de sakatlar geri dönüyor!
Sezonu erken açan Fenerbahçe için, Dünya Kupası arası ilaç gibi geldi. Takımda birçok sakat oyuncu bu 40 günlük arada toparlayacak. Emre Mor ve Joshua King bu isimlerden ikisi.

Sarı-lacivertlilerin iki futbolcusu birlikte çalışıyorlar. İkili tatillerini geçirdikleri Mikonos'ta birlikte antrenman yapıyorlar. Emre'nin de King'in de güçlendikleri belirtildi. İki hücum oyuncusunun da Dünya Kupası arası sonrasında forma giyecek duruma gelecekleri belirtildi. Dönüşleriyle birlikte teknik direktör Jorge Jesus'un eli de güçlenecek. Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası'nda Portekizli hoca yine rotasyon yapacak.

DURMAK BİLMİYOR

Mert Hakan Yandaş, Dünya Kupası'na kadar olan bölümde sadece 5 maç oynayabildi. Toplam 103 dakika sahada kalan 28 yaşındaki futbolcu, kupa sonrası için çalışmalarını sürdürüyor. Dünya Kupası nedeniyle tüm takımın izinli olduğu günlerde tecrübeli futbolcu her gün tesislere gelerek idman yapıyor. Mert Hakan Yandaş'ın bu tavrı camianın da takdirini kazanmış durumda. Sezonun kalan bölümünde ondan önemli katkı bekliyorlar.
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