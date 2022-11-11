Fener'in eski kalecisi Kameni, F.Bahçe günleri ile ilgili konuştu. Şunları söyledi: İlk yıl işler plana göre gitti. İkinci yılın başında beni hiçbir sebep göstermeden listeye almadılar. Hayal kırıklığına uğradım. Ödeme yapmadıkları için sözleşmemi iptal ettim. Cennetten dünyaya düşmek gibiydi.
Fener'ineski kalecisi Kameni, F.Bahçe günleri ile ilgili konuştu. Şunları söyledi: İlk yıl işler plana göre gitti. İkinci yılın başında beni hiçbir sebep göstermeden listeye almadılar. Hayal kırıklığına uğradım. Ödeme yapmadıkları için sözleşmemi iptal ettim. Cennetten dünyaya düşmek gibiydi.