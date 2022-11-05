Haberler Fenerbahçe ManU’nun ardından 2’nci

ManU’nun ardından 2’nci

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yüzde 63 oranla en çok topa sahip olan ikinci takım oldu. İlk sırada yüzde 66.8 topa sahip olma oranı yakalayan Manchester United yer alıyor. Onu yüzde 63.0'lük oranı ile Fenerbahçe izlerken, Real Sociedad yüzde 60.7 oranıyla üçüncü sırayı aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
ManU’nun ardından 2’nci
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yüzde 63 oranla en çok topa sahip olan ikinci takım oldu. İlk sırada yüzde 66.8 topa sahip olma oranı yakalayan Manchester United yer alıyor. Onu yüzde 63.0'lük oranı ile Fenerbahçe izlerken, Real Sociedad yüzde 60.7 oranıyla üçüncü sırayı aldı.
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