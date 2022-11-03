Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Jorge Jesus Emir Ortakaya'yı istiyor

Süper Lig'de lider durumda olan Fenerbahçe'nin sezon başında Göztepe'ye kiraladığı stoper Emir Ortakaya'yı takıma geri çağıracağı iddia edildi.
Süper Lig'de lider durumda olan Fenerbahçe'nin sezon başında Göztepe'ye kiraladığı stoper Emir Ortakaya'yı takıma geri çağıracağı iddia edildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Gustavo Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları nedeniyle savunma hattını kurmakta zorlandığı kaydedildi.
Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki rotasyon için defansta genç stopere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
18 yaşındaki Emir, bu sezon Göztepe'de ligdeki 10 maçın tamamında ilk 11'de 90 dakika oynadı.
U19 Milli Takım'da da 2 maçta görev yaptı.
Göz-Göz'de Emir'i bonservisiyle almayı planlayan yönetimin ise genç futbolcuyu devre arasında göndermeye sıcak bakmadığı öğrenildi.
Emir'in menajerliğini eski futbolcu olan babası Ulaş Ortakaya yapıyor.
EMİR ORTAKAYA KİMDİR?
Emir Ortakaya, 22 Haziran 2004'te dünyaya geldi.
Genç oyuncu, Ankara'da doğdu.
Emir, sol ayağını etkili bir şekilde kullanıyor.
Genç yetenek, stoper mevkiisinde oynuyor.
Tercih edilmesi halinde sol bekte de görev alabiliyor.
Emir'in Fenerbahçe ile Haziran 2027'ye dek sözleşmesi bulunuyor.
Oyuncu, kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.
Daha sonra, 2021-22 sezonunda Fenerbahçe U19 takımına transfer oldu.
Emir'in transfermarkt değeri 50 bin euro.