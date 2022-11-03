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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Jorge Jesus Emir Ortakaya'yı istiyor

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Kanarya'da savunmada yaşanan sakatlıklar, Jorge Jesus'u bir hayli düşündürürken, Portekizli teknik adamın yeni bir karar aldığı iddia edildi. Gustavo Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları nedeniyle savunmayı kurmakta zorlanan Jesus'un, Göztepe'ye kiralık verilen Emir Ortaya'yı geri istediği iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 12:44 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 12:45
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Jorge Jesus Emir Ortakaya'yı istiyor

Süper Lig'de lider durumda olan Fenerbahçe'nin sezon başında Göztepe'ye kiraladığı stoper Emir Ortakaya'yı takıma geri çağıracağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Jorge Jesus Emir Ortakaya'yı istiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Gustavo Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları nedeniyle savunma hattını kurmakta zorlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Jorge Jesus Emir Ortakaya'yı istiyor

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki rotasyon için defansta genç stopere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Jorge Jesus Emir Ortakaya'yı istiyor

18 yaşındaki Emir, bu sezon Göztepe'de ligdeki 10 maçın tamamında ilk 11'de 90 dakika oynadı.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Jorge Jesus Emir Ortakaya'yı istiyor

U19 Milli Takım'da da 2 maçta görev yaptı.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Jorge Jesus Emir Ortakaya'yı istiyor

Göz-Göz'de Emir'i bonservisiyle almayı planlayan yönetimin ise genç futbolcuyu devre arasında göndermeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Jorge Jesus Emir Ortakaya'yı istiyor

Emir'in menajerliğini eski futbolcu olan babası Ulaş Ortakaya yapıyor.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Jorge Jesus Emir Ortakaya'yı istiyor

EMİR ORTAKAYA KİMDİR?
Emir Ortakaya, 22 Haziran 2004'te dünyaya geldi.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Jorge Jesus Emir Ortakaya'yı istiyor

Genç oyuncu, Ankara'da doğdu.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Jorge Jesus Emir Ortakaya'yı istiyor

Emir, sol ayağını etkili bir şekilde kullanıyor.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Jorge Jesus Emir Ortakaya'yı istiyor

Genç yetenek, stoper mevkiisinde oynuyor.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Jorge Jesus Emir Ortakaya'yı istiyor

Tercih edilmesi halinde sol bekte de görev alabiliyor.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Jorge Jesus Emir Ortakaya'yı istiyor

Emir'in Fenerbahçe ile Haziran 2027'ye dek sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Jorge Jesus Emir Ortakaya'yı istiyor

Oyuncu, kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Jorge Jesus Emir Ortakaya'yı istiyor

Daha sonra, 2021-22 sezonunda Fenerbahçe U19 takımına transfer oldu.

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