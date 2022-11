İrfan Can’ın müthiş değişimi

Sarı-lacivertlitakıma büyük umutlarla gelen İrfan Can Kahveci müthiş potansiyeline rağmen bunu sahaya yansıtamıyordu. Ta ki Jorge Jesus Fenerbahçe 'nin başına gelene kadar. Gittiği her takımda hücum oyuncularına pozitif etkisi olan deneyimli çalıştırıcının dokunuşlarıyla 27 yaşındaki futbolcu da bambaşka bir seviyeye geldi. Jesus öncesi tüm cümleler "Yetenekli" diye başlıyor "Ama" ile devam ediyordu. İrfan Can hocasının dediklerini harfiyen yerine getirerek 'ama'ları ortadan kaldırdı. Jesus ilk izlenimleri sonrasında tecrübeli oyuncusunu çağırdı ve "Kilo vermez ve koşmazsan seni oynatmam" dedi. Neler istediğini de net şekilde anlattı. Sonuç olarak ortaya lig ve Avrupa 'da 18 maçta 6 gol atıp 3 asist yapan bir İrfan Can çıktı. Kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.