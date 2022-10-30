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İstanbulspor - Fenerbahçe maçı sonrası Altay Bayındır'dan Jorge Jesus sözleri!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Genç file bekçisi, teknik direktör Jorge Jesus'un her zaman tüm oyunculara sahip çıktığını söyledi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 22:54
İstanbulspor - Fenerbahçe maçı sonrası Altay Bayındır'dan Jorge Jesus sözleri!

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, İstanbulspor'u 5-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Altay yaptığı açıklamada, "Hoca, bana olduğu gibi her oyuncunun arkasında. Her zaman bizi destekliyor. Bizler de hocamızın sistemine uygun şekilde oynamaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Hoca da bizlere bu yüzden sahip çıkıyor. Önemli olan kazanmak. Bugün de kazandık. Mutluyuz. " dedi.

Jesus'un tüm oyunculara sahip çıktığını söyleyen başarılı kaleci, "Hocamızın da arkamızda durması özgüven veriyor. Daha çok cesaretleniyoruz. Her gün toplantı yapıyoruz. Her gün, her şeyi masaya yatırıyoruz. Sağolsun hocamız, tüm oyunculara sahip çıkıyor. Bu çok önemli. Çok babacan. Biz de onun söylediklerini yapmaya çalışıyoruz en iyi şekilde." ifadelerini kullandı.

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