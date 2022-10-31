İşte kalite

İstanbulspor karşısında 2. golün asistini yapan Emre Mor, öz eleştiri yaptı ve maçı riske soktuklarını söyledi. Mor, "Son attığımız golleri daha erken atabilirdik. Daha önemlisi galip gelmekti. Kalitemizi bir kez daha ortaya koyduk. Bu şekilde devam etmeliyiz. Önümüzdeki maça odaklanacağız" ifadelerini kullandı.
İstanbulsporkarşısında 2. golün asistini yapan Emre Mor, öz eleştiri yaptı ve maçı riske soktuklarını söyledi. Mor, "Son attığımız golleri daha erken atabilirdik. Daha önemlisi galip gelmekti. Kalitemizi bir kez daha ortaya koyduk. Bu şekilde devam etmeliyiz. Önümüzdeki maça odaklanacağız" ifadelerini kullandı.