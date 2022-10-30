Fenerbahçe'ye 21'lik stoper! Loic Mbe Soh

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, gösterdiği performansla en büyük favori konumuna geldi.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, gösterdiği performansla en büyük favori konumuna geldi.
Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde de büyük bir sükse yaparak 5. maçlar sonunda Dinamo Kiev, Larnaca ve Rennes'in önünde liderlik koltuğuna oturdu.
Rennes maçının ardından Jorge Jesus'a sorulan sorulardan bir tanesi de transfer ile ilgiliydi.
Portekizli teknik adam, ara transfer döneminde önceliğinin stoper olacağını belirtti.
Sarı lacivertlilerde Serdar Aziz'in sürekli sakatlanıyor olması, Luan Peres'in yokluğu ve son olarak Gustavo Henrique'nin de sakatlanması üzerine stoper takviyesi şart konumuna geldi.
Sezon başında Brezilya'dan Nino isminin üzerinde duran Fenerbahçe, rota değiştirdi. Kanarya, Nottingham Forest'tan Loic Mbe Soh'u gündemine aldı.
İngiliz gazeteci Sarah Clapson'ın aktardıklarına göre Loic Mbe Soh, ara transfer döneminde Fenerbahçe için takımdan ayrılabilir.
PSG alt yapısında yetişen Mbe Soh, henüz 21 yaşında ve piyasa değeri 2.5 milyon Euro.