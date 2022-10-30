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Fenerbahçe'ye 21'lik stoper! Loic Mbe Soh

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için de çalışmalarına hız verdi. Stoper takviyesi yapması beklenen sarı lacivertliler PSG'de yetişen ve Nottingham Forest'a transfer olan Loic Mbe Soh'u gündemine aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 10:36
Fenerbahçe'ye Premier Lig'den stoper! Loic Mbe Soh

İngiliz gazeteci Sarah Clapson'ın aktardıklarına göre Loic Mbe Soh, ara transfer döneminde Fenerbahçe için takımdan ayrılabilir.

Fenerbahçe'ye Premier Lig'den stoper! Loic Mbe Soh

PSG alt yapısında yetişen Mbe Soh, henüz 21 yaşında ve piyasa değeri 2.5 milyon Euro.

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