Haberler Fenerbahçe Avrupa basını Fenerbahçe'nin geri dönüşünü böyle gördü: Çılgın maçta Rennes her şeyi berbat etti!

Avrupa basını Fenerbahçe'nin geri dönüşünü böyle gördü: Çılgın maçta Rennes her şeyi berbat etti!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Fransız ekibi Rennes'i konuk etti. Maçın ilk 30 dakikasında Rennes 4 gol attı, biri VAR'dan döndü. 42'de Valencia, 82'de Zajc'ın golleriyle fark bire indi, 87'de Emre Mor geri dönüşü tamamladı: 3-3. Fenerbahçe'nin bu geri dönüşünü Avrupa basını manşetlerine taşıdı... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 23:02 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 23:30
Fransız basını Fenerbahçe'nin geri dönüşünü böyle gördü: Çılgın maçta Rennes her şeyi berbat etti!

Rennes her şeyi berbat etti! Fransa'daki 2-2 biten maçın rövanşında İstanbul'da 3-0 öne geçen Stade Rennais, harika bir fırsatı harcadı ve maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. (maxifoot)

Fransız basını Fenerbahçe'nin geri dönüşünü böyle gördü: Çılgın maçta Rennes her şeyi berbat etti!

30 dakikada 3 gol boşa gitti! Gruptaki final maçı niteliğindeki İstanbul'daki karşılaşmada Rennes 3-0 öne geçti, Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamayınca mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. (SRO)

Fransız basını Fenerbahçe'nin geri dönüşünü böyle gördü: Çılgın maçta Rennes her şeyi berbat etti!

Rennes kendini sabote etti! Avrupa Ligi grubundaki en kritik maçına çıkan Rennes, 3-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe'yle 3-3 berabere kaldı. (L'Equipe)

Fransız basını Fenerbahçe'nin geri dönüşünü böyle gördü: Çılgın maçta Rennes her şeyi berbat etti!

Rennes, Türkiye'de 3-0'lık avantajı harcadı! Atak oynayan ve 30 dakikada 3-0'ı bulan Rennes, İstanbul'da Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamayınca maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. (Foot01)

Fransız basını Fenerbahçe'nin geri dönüşünü böyle gördü: Çılgın maçta Rennes her şeyi berbat etti!

İstanbul'da çılgın maç! Avrup Ligi B Grubu 5. maçında 3-0'lık fark yakalayan Rennes, maçın son anlarında gelen golle 3-3'lük beraberliğe razı oldu. (Franceinfo)

Fransız basını Fenerbahçe'nin geri dönüşünü böyle gördü: Çılgın maçta Rennes her şeyi berbat etti!

Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Türkiye deplasmanına giden Rennes, 3-0'lık avantajı geri çevirdi! Fenerbahçe ilk golden sonra uyandı, Zajc'ın enfes frikik golüyle geri dönüşe umutlandı, son dakikalarda gelen golle skor 3-3'e geldi. (Footmercato)

Fransız basını Fenerbahçe'nin geri dönüşünü böyle gördü: Çılgın maçta Rennes her şeyi berbat etti!

Rennes büyük fırsat kaçırdı! Maçın ilk yarısında 3-0'lık avantajı yakalayan Rennes rakibinin harika geri dönüşünü durduramadı ve maç -3 sona erdi. (BUT)

Fransız basını Fenerbahçe'nin geri dönüşünü böyle gördü: Çılgın maçta Rennes her şeyi berbat etti!

Rennes'de büyük pişmanlık! Kendi ayaklarına sıktılar... İlk yarıda Fenerbahçe karşısında 3-0'ı bulan Rennes ikinci yarının sonlarında sahadan silindi. (Eurosport)

Fransız basını Fenerbahçe'nin geri dönüşünü böyle gördü: Çılgın maçta Rennes her şeyi berbat etti!

Rennes büyük avantajı ziyan etti! 3-0 geriye düşen Fenerbahçe'nin sansasyonel geri dönüşü sonrası skor 3-3'e geldi. Rennes için liderlik umutları son maça kaldı. (Tuttomercato)

Fransız basını Fenerbahçe'nin geri dönüşünü böyle gördü: Çılgın maçta Rennes her şeyi berbat etti!

Rennes Türkiye'de şaşkına döndü! Gruptaki 5. maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Stade Rennais, 3-0'ı yakaladı ancak facia gibi geçen ikinci yarıda rakibinin geri dönüşüne engel olamayınca maç 3-3 sona erdi. (Foot National)

Fransız basını Fenerbahçe'nin geri dönüşünü böyle gördü: Çılgın maçta Rennes her şeyi berbat etti!

Rennes ikinci yarıda çözüldü! İlk yarım saatte 3-0'lık farkı bulan Rennes, Fenerbahçe deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. (Le Telegramme)

Fransız basını Fenerbahçe'nin geri dönüşünü böyle gördü: Çılgın maçta Rennes her şeyi berbat etti!

Rennes, Fenerbahçe'ye takıldı! Maçın ilk yarım saatinde 3-0'lık farkı bularak rahatlayan Stade Rennais ikinci yarı varlık gösteremedi ve son anlarda yediği golle 3-3'e razı oldu. (Sudouest)

Fransız basını Fenerbahçe'nin geri dönüşünü böyle gördü: Çılgın maçta Rennes her şeyi berbat etti!

Rennes'e soğuk duş! Çılgınca bir ilk yarı sonrası Fenerbahçe'yi saf dışı bırakabilecek olan Rennes, son 10 dakikada yediği 2 golle grup liderliği umutlarına veda etti. (Foot11)

Fransız basını Fenerbahçe'nin geri dönüşünü böyle gördü: Çılgın maçta Rennes her şeyi berbat etti!

Rennes: Büyük hayal kırıklığı! Fenerbahçe deplasmanında 3-0 öne geçmeyi başaran Rennes maçın sonunda tabelada 3-3'lük skora razı oldu. (Sports.fr)

Fransız basını Fenerbahçe'nin geri dönüşünü böyle gördü: Çılgın maçta Rennes her şeyi berbat etti!

Rennes'li orta saha Bourigeaud: Biz aptalız! Fenerbahçe karşısında 3-0'lık farkı yakalayan ancak son anlarda gelen gollerle 3-3'lük beraberliğe engel olamayan Rennes'de moraller bozuk. (RMCSport)

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