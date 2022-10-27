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Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Emre Mor: Bu geri dönüşü hak ettik

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Rennes ile karşı karşıya geldi. 3-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen sarı-lacivertliler müsabakadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin son golüne imza atan Emre Mor, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kaliteli bir takım olduklarını ifade eden yıldız oyuncu, "Grubumuzda birinci olmak istiyoruz" diye konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 22:10
Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Emre Mor: Bu geri dönüşü hak ettik

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Emre Mor, Rennes ile 3-3 berabere biten müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Emre Mor: Geri döndük. Bu geri dönüşte inancımızın büyük bir payı vardı. Kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Bir sonraki maça en iyi şekilde odaklanacağız. Grubumuzda birinci olmak istiyoruz.

Michy'ye de hakkını vermek gerekiyor, rakibi engelledi ve bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldım. Şutu attım ve gol oldu. Şanslıydım, belki de diğer maçlarda şanssızdım, bilmiyorum. Bu geri dönüşü hak ettiğimizi düşünüyorum.

Muazzam bir destek veriyor taraftarımız. Bundan dolayı da futbol oynuyorum. Onları mutlu etmek istiyorum. Bugün en önemli şey geri dönüştü, bundan dolayı da keyifliyim.


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