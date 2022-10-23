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Diego Rossi galibiyeti getirdi

74’te oyuna giren Diego Rossi 84’te galibiyet golünü attı. Sarı lacivertli formayla 3. kez gol kaydeden Rossi, böylece takımını liderliğe yükseltti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 06:50
Diego Rossi galibiyeti getirdi

Fenerbahçe, Başakşehir galibiyetiyle ligde zirveye yükselirken gecenin kahramanı Diego Rossi oldu. 74. dakikada Batshuayi'nin yerine oyuna giren Uruguaylı futbolcu, 10 dakika sonra jeneriklik bir gol attı. Ceza sahası dışından nefis plase şutla topu ağlara yolladı. Sarı lacivertli takım bu golle kazanıp liderliğe terfi etti. 24 yaşındaki futbolcu da böylece bu sezon Fenerbahçe formasıyla attığı gol sayısını 3'e yükseltmiş oldu. Rossi'nin 5 de asisti bulunuyor.

2017'DEN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI
Ayrıca Diego Rossi sadece golüyle değil performansıyla da geçer not aldı. 15 dakika forma giymesine rağmen hücumda golünü atarken savunmaya da gelerek arkadaşlarına yardımcı oldu. Rossi ilginç bir istatistiğe de imza attı. Sarı lacivertli futbolcu, Ocak 2017'den (Ozan Tufan) bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla İstanbul Başakşehir'e ceza sahası dışından gol atan ilk oyuncu oldu. Rossi maç bitiminde tribünlere gitti. Taraftar Rossi'yi alkışlarla tebrik etti.

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