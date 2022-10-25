İnan Kıraç'tan bir açıklama daha! F.Bahçe...

Galatasaray camiasının önemli isimlerinden İnan Kıraç, Fenerbahçe ve Ali Koç ile ilgili yaptığı açıklamalara açıklık getirdi.
Galatasaray camiasının önemli isimlerinden İnan Kıraç, Fenerbahçe ve Ali Koç ile ilgili yaptığı açıklamalara açıklık getirdi.
"FENERBAHÇE, BENİM TAHMİNİM"
İnan Kıraç daha önce yaptığı "Ali Başkan küçüğümüz olduğu için önünü açtılar. Fenerbahçe şampiyon olacak." sözünün yanlış anlaşıldığını belirtti.
Bu kez İnan Kıraç, Beyaz TV'ye açıklamasında "Bu sene tahminim Fenerbahçe şampiyon olacak demek. Bu kişisel tahminim. Bana sorulan soru ve benim de tahminim. Galatasaraylıyım, inşallah Galatasaray da bu yarışa katılır.
Arzum bu. Fenerbahçe çok iyi, farklı bir takım. Çok gol atabiliyor. Bu değerlendirmeleri yaparak söylediğim bir laf." dedi.
"G.SARAY'DA GÖREVİM YOK"
Sarı-kırmızılı kulüpte görevi olmadığını söyleyen İnan Kıraç "Galatasaray'da lisedeki vakıf hariç bir görevim yok. Spor seyircisi olarak bu bir değerlendirme. Fenerbahçe bu sene hiç kötü oynamıyor ve çok iyi takım." açıklamasını yaptı.
"ALİ KOÇ'U ÇOK SEVERİM"
Ali Koç'la ilgili konuşan İnan Kıraç "Ali Bey hem çok yakınım, hem de çok sevdiğim bir insan. Ali Bey'i işin içine katmadım.
Kendi görüşüm hakikaten de bu. Fenerbahçe'nin maçlarını izledim ve yeni gelen çocukların oynayışından, bunu böyle görüyorum. Yanlış olabilir. Fenerbahçe'nin yarışı götüreceğini ve şampiyon olacağını söyledim." dedi.
"G.SARAY NE DEDİ BİLMİYORUM"
Galatasaray'ın hakemlere yönelik açıklamalarını izlemediğini söyleyen İnan Kıraç "Hiçbir şey izlemiyorum, işimle uğraşıyorum ne söylediler, bilmiyorum. Sabahları spor sayfalarına bile bakmıyorum." şeklinde konuştu.
"G.SARAY LİSESİ İÇİN ANLAŞMA.."
"Galatasaray Lisesi'ne müdürü biz atarız ve kendimiz yönetiriz" sözlerine de açıklık getiren İnan Kıraç "Galatasaray Lisesi ile Fransız Devleti bir anlaşma yaptı ve o devrin Cumhurbaşkanları arasında oldu. Galatasaray'a bir paye verdiler.
Galatasaray Lisesi'nin bu paye sayesinde Türkiye'de önemli bir yeri var. Galatasaray Lisesi, Türkiye'nin en iyi talebelerini okutan bir okul.
Türkiye'de ilk 100 çocuğun 70'i Galatasaray'da okuyor. Bu Galatasaray'da bir farklılık yaratıyor. Türk Devleti, müdür olarak 'Ahmet'i seçtim' diyemiyor. Beraber bir karar alınıyor. Statüye bakarsanız, bunu görürsünüz." dedi.
"ALİ KOÇ'A TORPİL DEMEDİM"
Ali Koç ile sözlerinin ardından görüşmediğini söyleyen İnan Kıraç "Ali Koç yurt dışındaydı, ben de İstanbul dışındaydım. Ali Koç ile karşılaşmamız ve görüşmemiz olmadı. Bu bir temenni veya görüşüm.
Vaziyet ne dediğinizde, bu çıkıyor. Ali'ye bir torpil demedim. Takımları değerlendirdiğimde böyle bir neticeye vardım ve söyledim. Galatasaray camiasından tepki olabilir ama kimse bir şey söylemedi.
Doğruyu söylemek, düşünceyi söylemek... Bunları da söyleyemezsek, insanın bir önemi kalmaz." açıklamasını yaptı.
"YABANCI SAYISINA ÜZÜLÜYORUM"
İnan Kıraç son olarak "Yabancı sayısı bayağı yüksek. Benim en büyük üzüntüm bu. Bizim çocuklarımızın bu yapının içine girmesi lazım." dedi.