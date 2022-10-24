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FENERBAHÇE HABERLERİ | Miguel Crespo kendini aştı! Rekor...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin hem Süper Lig hem Avrupa'da gösterdiği performans dikkat çekti. Bu performanslarla birlikte oyuncuların yükselen grafiği ön plana çıktı. Bu isimlerin başında gelen Miguel Crespo da istatistikleri alt-üst etmeye devam ediyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 09:34
FENERBAHÇE HABERLERİ | Miguel Crespo kendini aştı! Rekor...

Fenerbahçe'nin Süper Lig serüveni tüm hızıyla sürdürülürken Avrupa Ligi'nde de yarış devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Miguel Crespo kendini aştı! Rekor...

27 Ekim Perşembe günü Rennes'i ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, liderlik için sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Miguel Crespo kendini aştı! Rekor...

Bu maç öncesi Kanarya'da oyuncuların bireysel performansı dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Miguel Crespo kendini aştı! Rekor...

Sezon başından beri birçok oyuncusundan en yüksek verimi almaya çalışan Fenerbahçe'de ön plana çıkan isimlerden birisi de Miguel Crespo.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Miguel Crespo kendini aştı! Rekor...

Crespo, MKE Ankaragücü maçında koştuğu 13 bin 118 metre ile bu sezonun koşu mesafesi rekorunu kırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Miguel Crespo kendini aştı! Rekor...

Yıldız oyuncu, hız kesmiyor... Portekizli oyuncu, Başakşehir önünde de 12.6 km ile Fenerbahçe'nin en çok koşanı oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Miguel Crespo kendini aştı! Rekor...

Girdiği 20 ikili mücadelenin 14'ünü kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Miguel Crespo kendini aştı! Rekor...

Yıldız isim bu sezon kendi rekorunu kırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Miguel Crespo kendini aştı! Rekor...

Yüzde 80 pas isabeti ile oynayıp; 3 şut pası verdi, 2 top kaptı, 6 sahipsiz top kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Miguel Crespo kendini aştı! Rekor...

Crespo, 6 Eylül 2021 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Miguel Crespo kendini aştı! Rekor...

Portekizli futbolcu, çubuklu formayla 40 maçta görev alırken 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Miguel Crespo kendini aştı! Rekor...

8 milyon Euro güncel piyasa değeri olan 26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi devam etmektedir.

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