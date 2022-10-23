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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Başakşehir maçı yorumu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de karşılaşmayı değerlendirirken o isme ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 08:23
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Başakşehir maçı yorumu!

ÖMER ÜRÜNDÜL - JESUS BU KEZ DOĞRUYU YAPTI!

Bu zorlu maç öncesi bana göre teknik direktörlerin yapması gereken iki şey vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Başakşehir maçı yorumu!

Fenerbahçe genel ofansif anlayışta defans bloğunu çizgi halinde öne çıkarttığından rakiplerine pozisyon bulma şansı veriyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Başakşehir maçı yorumu!

Jesus dün gece Başakşehir'in gücünü de göz önüne alarak bu anlayıştan vazgeçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Başakşehir maçı yorumu!

Başakşehir, kalecinin de işin içinde olduğu prese karşı riskli paslarla oyun kuruyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Başakşehir maçı yorumu!

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin gücünü göz önüne alarak bu alışkanlığını en aza indirtti. Böyle olunca maçın genelinde disiplinli bir taktik savaşı izledik.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Başakşehir maçı yorumu!

Korakor ikili mücadeleler gündemdeydi. Net pozisyon hemen hemen yok gibiydi. Sadece Traore'nin kaleyi bulmayan iki önemli girişimi vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Başakşehir maçı yorumu!

Bu tempoda maç kısır bir döngüye girmiş gidiyordu. Ben de düşünüyordum 'Niye Jorge Jesus 60'larda yaptığı değişiklikleri açıkça gerektiği halde yapmıyor' diye.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Başakşehir maçı yorumu!

Nihayet 3 doğru hamleyi biraz geç de olsa yaptı. Sonrasında maçın rengi tamamen değişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Başakşehir maçı yorumu!

Müthiş bir Fenerbahçe baskısı ve tehlikeleri başladı. Geliyorum diyen gol de Rossi'nin güzel vuruşuyla geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Başakşehir maçı yorumu!

Uzatma bölümünde Altay, çok önemli bir kurtarışla galibiyette pay sahibi oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Başakşehir maçı yorumu!

Sahanın yıldızı ise yine Crespo oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Başakşehir maçı yorumu!

Fenerbahçe dün geceye kadar 13 maçta sadece 3 gol yemiş ki ikisi penaltıdan, güçlü bir sistem takımını zorlansa da yenerek çok önemli bir 3 puan aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Başakşehir maçı yorumu!

Emre Belözoğlu'nun Jesus'un yaptığı hamleler karşısında yaptığı değişikliklerden hiçbir olumlu fayda gelmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Başakşehir maçı yorumu!

Girenler çıkanları arattı. Takımın en iyisi Ömer Ali'ydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Başakşehir maçı yorumu!

En büyük saygım 37 yaşındaki Biglia'ya. Müthiş bir kariyere sahip ama bu yaşında her şeyini veriyor.

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