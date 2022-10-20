Haberler Fenerbahçe Rakip Valencia; hedef 4’te 4

Rakip Valencia; hedef 4’te 4

THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko bugün Valencia Basket'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Euroleague'e bu sezon fırtına gibi giren sarı-lacivertliler, ilk 3 maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74- 62, Maccabi'yi 86-71, ASVEL'i 84-63 mağlup etti. Hedef seriyi sürdürüp 4'te 4 yapmak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Rakip Valencia; hedef 4’te 4
THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko bugün Valencia Basket'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Euroleague'e bu sezon fırtına gibi giren sarı-lacivertliler, ilk 3 maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74- 62, Maccabi'yi 86-71, ASVEL'i 84-63 mağlup etti. Hedef seriyi sürdürüp 4'te 4 yapmak.
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