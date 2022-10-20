İsmail’e gözaltı

Jorge Jesus'un elinde 'elmas'a dönüşen İsmail Yüksek, performansıyla Avrupa ekiplerini peşine taktı. 23 yaşındaki oyuncuyu başta İspanya olmak üzere birçok ülkeden önemli takımların scoutlarının izlemeye başladığı gelen haberler arasında... Bu sezon 12 maçta şans bulup 1 gol+1 asist üreten İsmail, hedefinin F.Bahçe'de şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa'da büyük liglerde forma giymek olduğunu dile getirdi.
Jorge Jesus'un elinde 'elmas'a dönüşen İsmail Yüksek, performansıyla Avrupa ekiplerini peşine taktı. 23 yaşındaki oyuncuyu başta İspanya olmak üzere birçok ülkeden önemli takımların scoutlarının izlemeye başladığı gelen haberler arasında... Bu sezon 12 maçta şans bulup 1 gol+1 asist üreten İsmail, hedefinin F.Bahçe'de şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa'da büyük liglerde forma giymek olduğunu dile getirdi.