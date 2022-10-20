Haberler Fenerbahçe İsmail’e gözaltı

İsmail’e gözaltı

Jorge Jesus'un elinde 'elmas'a dönüşen İsmail Yüksek, performansıyla Avrupa ekiplerini peşine taktı. 23 yaşındaki oyuncuyu başta İspanya olmak üzere birçok ülkeden önemli takımların scoutlarının izlemeye başladığı gelen haberler arasında... Bu sezon 12 maçta şans bulup 1 gol+1 asist üreten İsmail, hedefinin F.Bahçe'de şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa'da büyük liglerde forma giymek olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 06:50
İsmail’e gözaltı
Jorge Jesus'un elinde 'elmas'a dönüşen İsmail Yüksek, performansıyla Avrupa ekiplerini peşine taktı. 23 yaşındaki oyuncuyu başta İspanya olmak üzere birçok ülkeden önemli takımların scoutlarının izlemeye başladığı gelen haberler arasında... Bu sezon 12 maçta şans bulup 1 gol+1 asist üreten İsmail, hedefinin F.Bahçe'de şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa'da büyük liglerde forma giymek olduğunu dile getirdi.
DİĞER
Neslihan Atagül'ün Rus annesi filmlerden fırlamış gibi! Meğer Neslihan Atagül'ün güzelliği annesinden geliyormuş!
Piyango vurdu! Hadise Kıbrıs'taki yılbaşı konseri için dudak uçuklatan rakama anlaştı
G.Saray'dan Caner Erkin sürprizi! Bomba iddia
Inter yıldız ismi gözüne kestirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Inter yıldız ismi gözüne kestirdi!
F.Bahçe'de Jorge Jesus gelişmesi! Flaş iddia
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (19 Ekim)
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Canlı döviz kuru takibi (19 Ekim 2022)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş sözler! "11 çıksa kimse şaşırmaz" Flaş sözler! "11 çıksa kimse şaşırmaz" 07:48
Galatasaray'dan gol resitali Galatasaray'dan gol resitali 07:20
Hamza Akman: Hayalim gerçek oldu Hamza Akman: Hayalim gerçek oldu 07:18
Berkan Kutlu’dan alkışlık performans Berkan Kutlu’dan alkışlık performans 07:16
Aslantepe’de ilklerin gecesi Aslantepe’de ilklerin gecesi 07:07
Aslan'dan isyan var! İşte itiraz edilen pozisyonlar Aslan'dan isyan var! İşte itiraz edilen pozisyonlar 06:33
Daha Eski
F.Bahçe'de Jorge Jesus gelişmesi! Flaş iddia F.Bahçe'de Jorge Jesus gelişmesi! Flaş iddia 01:41
Cimbom'a Depay müjdesi! Ocak ayında... Cimbom'a Depay müjdesi! Ocak ayında... 01:35
Başlangıç Başlangıç 01:34
O G.Saraylı taraftarın kim olduğu ortaya çıktı! O G.Saraylı taraftarın kim olduğu ortaya çıktı! 01:31
Inter yıldız ismi gözüne kestirdi! Inter yıldız ismi gözüne kestirdi! 01:20
O G.Saraylı taraftarın kim olduğu ortaya çıktı! O G.Saraylı taraftarın kim olduğu ortaya çıktı! 01:18