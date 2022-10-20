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Fenerbahçe yönetiminden Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak'

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, sezon başında dünyaca ünlü Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus'u takımın başına getirirken, kısa vadede istediği verimi aldı. Jesus'un özellikle hücum futbolu benimsemedi, camiada olumlu karşılandı. Alınan galibiyetlerin bol gollü geçmesi de, Fenerbahçe camiasını sevindiren bir diğer etmen oldu. Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, 'Jesus dönemine' dair önemli bir karar aldı. Sarı lacivertli kurmaylar, Ersun Yanal zamanında yapılan o hatayı yapmama kararı aldı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 09:15
Fenerbahçe yönetiminden Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak'

Fenerbahçe bu sezon futboluyla büyük övgü topluyor. Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler ligde topladığı puanlar ve Avrupa Ligi'ndeki liderlik mücadelesinin yanısıra iki kulvarda da etkili oynuyor.

Fenerbahçe yönetiminden Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak'

Her maç kapalı gişe sahaya çıkan takımın futbolunu izlemek isteyen taraftarlar deplasman maçları için de biletlere yoğun ilgi gösteriyor.

Fenerbahçe yönetiminden Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak'

Bu kadar kısa sürede oyun karakterinin değişmesi ve sonuçların gelmesi sıradışı bir durum olarak kabul ediliyor.

Fenerbahçe yönetiminden Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak'

Önceki dönemlerde birçok teknik adam; değişim, dönüşüm için en az iki, üç ay talep ederken Jesus bunu bir ay içinde gerçekleştirdi.

Fenerbahçe yönetiminden Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak'

Milliyet'in haberine göre, bunun da etkisi ile sarı lacivertliler şampiyonluk yarışındaki en güçlü takım olarak ön plana çıktı.

Fenerbahçe yönetiminden Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak'

Ancak sarı-lacivertliler bu konuda tecrübeli. Özellikle yönetim...

Fenerbahçe yönetiminden Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak'

Daha önce iki defa benzer şekilde erken şampiyon ilan edildikleri için bu kez sezona maç maç bakılıyor.

Fenerbahçe yönetiminden Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak'

Örneğin; Ersun Yanal ile başlayan sezonda sarı-lacivertliler benzer şekilde büyük beğeni topluyordu. Ardından Pereira döneminde ilk haftalarda da oldukça başarılıydı.

Fenerbahçe yönetiminden Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak'

Takımın şampiyonluk hasreti de eklenince gösterilen bu performanslar sonrası biraz erken havaya girdi, sokuldu.

Fenerbahçe yönetiminden Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak'

Yöneticiler bu iki tecrübeyi hatırlatarak kesin olarak bu tip yaklaşımları kabul etmiyor.

Fenerbahçe yönetiminden Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak'

Takımın etkili futbol oynaması ve sonuç almasına rağmen şampiyonluk yarışının çetin geçeceği fikri hakim. Bu nedenle ayaklar oldukça sağlam yere basıyor.

Fenerbahçe yönetiminden Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak'

Samandıra'da da benzer bir hava var. Takımın başında tecrübeli ve ciddi bir teknik adam olması da bu temkinli havada etken.

Fenerbahçe yönetiminden Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak'

Futbolda her an herşeyin olabileceğini bilen ve bunu birçok kez yaşayan teknik direktör Jesus takımını her haftaya tam konsantrasyon ile hazırlıyor.

Fenerbahçe yönetiminden Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak'

MAÇ GİBİ ANTRENMAN
Sarı-lacivertli ekibin bu sezonki sırrı herkes tarafından merak ediliyor. Jesus'un oynattığı oyun, birçok oyuncudan faydalanması ve fizik gücü beğeni topluyor.

Fenerbahçe yönetiminden Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak'

Bununla ilgili birçok önemli unsur ön plana çıksa da antrenmanlar en belirleyici faktör oluyor.Sarı-lacivertli ekibin bu sezonki sırrı herkes tarafından merak ediliyor.

Fenerbahçe yönetiminden Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak'

Jesus'un oynattığı oyun, birçok oyuncudan faydalanması ve fizik gücü beğeni topluyor.

Fenerbahçe yönetiminden Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak'

Bununla ilgili birçok önemli unsur ön plana çıksa da antrenmanlar en belirleyici faktör oluyor.

Fenerbahçe yönetiminden Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak'

Yoğun maç temposuna rağmen çalışmalar çok ciddi ve yüksek seviyede geçiyor. Oyuncularından antrenmanları çok ciddiye almasını isteyen Portekizli çalıştırıcı bunun da meyvelerini topluyor.

Fenerbahçe yönetiminden Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak'

Taktiksel idmanlar adeta resmi maç seviyesinde geçiyor. Bu da antrenmanda yapılan çalışmaların daha kolay sahaya yansımasını sağlıyor.

Fenerbahçe yönetiminden Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak'

Antrenman öncesi oyunculara teknik heyet o günkü program ile ilgili bilgi veriyor.

Fenerbahçe yönetiminden Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak'

Tüm futbolcular çalışmada bir sürprizle karşılaşmıyor.

Fenerbahçe yönetiminden Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak'

Salon çalışmasının ardından saha çalışmalarına geçiliyor.

Fenerbahçe yönetiminden Jesus dönemi kararı! 'Ersun Yanal gibi olmayacak'

Özellikle saha çalışmalarında futbolcuların büyük keyif aldığı ifade edildi.

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