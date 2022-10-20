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Fenerbahçe'de evinde ağırlayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler zorlu karşılaşma öncesi çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 18:44 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 18:44
Fenerbahçe'de evinde ağırlayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Ardından sahaya geçen futbolcuların koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinden sonra taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamlandığı aktarıldı.

Joshua King'in özel program eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres'in ise günü tedavi programlarıyla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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