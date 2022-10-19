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THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia Basket

Son dakika haberleri... THY EuroLeague'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. EuroLeague'e 3'te 3'le başlayan Fenerbahçe'nin 4. maçında rakibi İspanyol temsilcisi Valencia Basket. Sarı-lacivertlilerde hedef, müsabakadan galibiyetle ayrılıp namağlup bir şekilde yoluna devam etmek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 09:48
THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia Basket

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 4. haftasında 20 Ekim Perşembe günü, İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Lige oldukça etkileyici bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, zorlu karşılaşma öncesinde çıktığı 3 müsabakayı da kazanmayı bildi.

Fenerbahçe Beko, ligdeki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74-62, ikinci maçında Maccabi Playtika'yı sahasında 86-71 yendi.

Sarı-lacivertliler, 3. maçında ise sahasında Fransız temsilcisi ASVEL'i 84-63 mağlup etti.

Valencia Basket ise ligdeki ilk galibiyetini dün deplasmanda Anadolu Efes karşısında 92-91'lik skorla aldı.

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