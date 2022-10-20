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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan Fenerbahçe bu karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte Joshua King bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürürken; Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres günü tedavi programlarıyla tamamladı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 13:58
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi günü konuk edeceği Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı.
Sarı-lacivertli ekipte Joshua King bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürürken; Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres günü tedavi programlarıyla tamamladı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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