Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Mustafa Denizli'den Fenerbahçe ve Jorge Jesus analizi!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mustafa Denizli'den Fenerbahçe ve Jorge Jesus analizi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı AEK Larnaca'yı 2-1 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Süper Lig'de de iyi bir çizen sarı-lacivertlileri analiz eden teknik direktör Mustafa Denizli, Jorge Jesus'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 11:33
FENERBAHÇE HABERLERİ - Mustafa Denizli'den Fenerbahçe ve Jorge Jesus analizi!

Oynadığı maçlardan 3'ünü kazanıp diğerinde berabere kalan Fenerbahçe, gruptaki tek rakibi Rennes ile birlikte gruptan çıkmayı garantiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mustafa Denizli'den Fenerbahçe ve Jorge Jesus analizi!

İlk etapta Dinamo Kiev, Fenerbahçe ve Rennes arasında bir yarışma geçer gibi gözüküyordu ama Kiev beklenen görüntüsünün uzağında kalınca grup Fenerbahçe ve Rennes'e kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mustafa Denizli'den Fenerbahçe ve Jorge Jesus analizi!

KALİTELERİ BİRBİRİNE YAKIN

Hepimizin gördüğü üzere Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa Ligi maçlarında değişik 11'lerle mücadele ediyor ve bu değişimler çok fazla bir farklılık ortaya çıkarmıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mustafa Denizli'den Fenerbahçe ve Jorge Jesus analizi!

Bu, bir takım için büyük avantaj.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mustafa Denizli'den Fenerbahçe ve Jorge Jesus analizi!

Evet, Fenerbahçe'nin geniş bir kadrosu var ama bu kadronun şöyle bir özelliği var; futbolcuların kaliteleri birbirine çok yakın.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mustafa Denizli'den Fenerbahçe ve Jorge Jesus analizi!

Geniş kadro vardır, bir kısmı ile diğer kısmı arasında yüzde 20, 30 fark vardır, o zaman bu rotasyonları çok fazla kullanma şansı olmaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mustafa Denizli'den Fenerbahçe ve Jorge Jesus analizi!

Fakat Fenerbahçe'deki kalite farkı bu boyutlarda değil.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mustafa Denizli'den Fenerbahçe ve Jorge Jesus analizi!

Üst çizgi ile alt çizgi arasında yüzde 10'dan da az bir fark var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mustafa Denizli'den Fenerbahçe ve Jorge Jesus analizi!

JESUS HERKESİ HAZIR TUTUYOR

Jesus bu değişiklikleri yaparak futbolculara, "Herkes her maçta oynayabilir" mesajı veriyor ve form durumlarını yukarıda tutmalarını sağlıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev kazanç! Lider çıkarsa...
Batshuayi atıyor kasa doluyor!
2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?
EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR | Epic Games'te bu hafta hangi oyunlar ücretsiz?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Düzcespor Şanlıurfaspor CANLI İZLE Düzcespor Şanlıurfaspor CANLI İZLE 11:45
Fırtına 4 eksikle Beşiktaş derbisine çıkacak Fırtına 4 eksikle Beşiktaş derbisine çıkacak 11:35
Altınordu - Samsunspor maçı saat kaçta? Altınordu - Samsunspor maçı saat kaçta? 11:33
Jesus'un sırrını açıkladı! "Herkes..." Jesus'un sırrını açıkladı! "Herkes..." 11:32
Spor camiası Bartın'a geçmiş olsun mesajları paylaştı Spor camiası Bartın'a geçmiş olsun mesajları paylaştı 11:26
Gençlerbirliği - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Gençlerbirliği - Keçiörengücü maçı saat kaçta? 11:25
Daha Eski
Rizespor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Rizespor - Eyüpspor maçı saat kaçta? 11:19
Manisa FK - Altay maçı saat kaçta? Manisa FK - Altay maçı saat kaçta? 11:14
Ismael fikir değiştirdi! Trabzonspor derbisinde... Ismael fikir değiştirdi! Trabzonspor derbisinde... 11:11
Konyaspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Konyaspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta? 11:08
BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 11:05
Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı saat kaçta? 11:04