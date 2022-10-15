FENERBAHÇE HABERLERİ - Mustafa Denizli'den Fenerbahçe ve Jorge Jesus analizi!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, son olarak deplasmanda karşılaştığı AEK Larnaca'yı 2-1 yendi.
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, son olarak deplasmanda karşılaştığı AEK Larnaca'yı 2-1 yendi.
Bu sonuçla gruptan çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de de başarılı bir grafik çiziyor.
Fenerbahçe'yi analiz eden tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, Hürriyet'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:
Oynadığı maçlardan 3'ünü kazanıp diğerinde berabere kalan Fenerbahçe, gruptaki tek rakibi Rennes ile birlikte gruptan çıkmayı garantiledi.
İlk etapta Dinamo Kiev, Fenerbahçe ve Rennes arasında bir yarışma geçer gibi gözüküyordu ama Kiev beklenen görüntüsünün uzağında kalınca grup Fenerbahçe ve Rennes'e kaldı.
KALİTELERİ BİRBİRİNE YAKIN
Hepimizin gördüğü üzere Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa Ligi maçlarında değişik 11'lerle mücadele ediyor ve bu değişimler çok fazla bir farklılık ortaya çıkarmıyor.
Bu, bir takım için büyük avantaj.
Evet, Fenerbahçe'nin geniş bir kadrosu var ama bu kadronun şöyle bir özelliği var; futbolcuların kaliteleri birbirine çok yakın.
Geniş kadro vardır, bir kısmı ile diğer kısmı arasında yüzde 20, 30 fark vardır, o zaman bu rotasyonları çok fazla kullanma şansı olmaz.
Fakat Fenerbahçe'deki kalite farkı bu boyutlarda değil.
Üst çizgi ile alt çizgi arasında yüzde 10'dan da az bir fark var.
JESUS HERKESİ HAZIR TUTUYOR
Jesus bu değişiklikleri yaparak futbolculara, "Herkes her maçta oynayabilir" mesajı veriyor ve form durumlarını yukarıda tutmalarını sağlıyor.
Bu mesajı alan futbolcular da hem psikolojik hem fizik olarak kendilerini bir sonraki haftaya hazırlıyorlar.