Jorge Jesus Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşılaştı. 9 golün çıktığı karşılaşmada kazanan 5-4'lük skorla Fenerbahçe oldu.

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"En önemlisi maçı kazanmakç 1-0'da olsa, 10-9'da olsa önemi yok. Normalde savunmada güvenli bir takımız ancak bugün savunma ve kaleci hattımız iyi bir gününde değildi. Yaptığımız değişikliklerle maçı kazandık. Kazanmış olmak önemli."

"Ferdi'nin olmaması tabii ki planlarımızı etkiledi. Ferdi'nin rahatsızlığından dolayı değişiklik yapmak durumunda kaldık. Ferdi önemli ve kaliteli bir oyuncu. Defansımızın bugünkü kötü performansının sebebi, özellikle Attila için, yorgunluk olabilir."