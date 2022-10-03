Ukraynalı gazeteci transferi açıkladı! "Serdar Dursun Dinamo Kiev'in teklifini kabul etmişti"

Fenerbahçe, sezona önemli transferle başlamış ve forvet hattına Joao Pedro, Michy Batshuayi gibi isimleri dahil etmişti.
Fenerbahçe, sezona önemli transferle başlamış ve forvet hattına Joao Pedro, Michy Batshuayi gibi isimleri dahil etmişti.
Sarı lacivertlilerin bu transferlerinin ardından, Serdar Dursun'un akıbeti merak konusuydu.
Geçtiğimiz sezon özellikle İsmail Kartal yönetiminde başarılı bir form grafiği çizen Serdar Dursun, bu sezon 'ilk 11 oyuncusu' olmayı hedefliyordu.
Jorge Jesus'un takımın başına gelmesinin ardından Serdar Dursun, çok kez 11'de denenmişti.
Buna karşın golcü futbolcu, Jesus tarafından yetersiz bulunmuş ve kulübeye çekilmişti.
VALENCIA - PEDRO TANDEMİ SONRASI...
Jorge Jesus, saha içindeki sisteminde Serdar Dursun'a yer vermemişti.
Portekizli çalıştırıcı, 'gezen ve rakip savunmacılarla birebir rekabete giren golcü' istiyordu.
Bu sebeple Serdar, yedek kulübesindeydi ve Valencia - Pedro ikilisi Jesus'un vazgeçilmezi olmuştu.
UEFA LİSTESİNE ALINMADI
Bununla beraber Jorge Jesus, Serdar Dursun'u UEFA Avrupa Ligi listesina almadı.
Hal böyle olunca yıldız golcü, kendine takım aramaya başladı.
Adana Demirspor'dan gelen teklifi reddeden Serdar Dursun, Dinamo Kiev opsiyonunu daha da düşünmeye başlamıştı.
SERDAR, TEKLİFİ KABUL ETTİ AMA...
Ukraynalı gazeteci Viktor Vaksto'nun Youtube programında açıkladığı bilgilere göre Serdar Dursun, Dinamo Kiev'in kendisine yaptığı ilk teklifi kabul etti.
Dinamo Kiev ile uzun süre pazarlık yapan ve neredeyse anlaşma noktasına gelen Serdar Dursun'da, son dakikada pürüz çıktı.
Ukrayna tarafı, Serdar'ın, Dinamo Kiev'in teklifini neden kabul etmediğini bilmediklerini, onlar için de sürpriz olduğunu ifade etti.
Öte yandan Serdar Dursun için Dinamo Kiev, 3.5 milyon euro bonservis ödeyecekti ve bu rakamı, Fenerbahçeli yetkililer kabul etmişti.