Haberler Fenerbahçe Ukraynalı gazeteci transferi açıkladı! "Serdar Dursun Dinamo Kiev'in teklifini kabul etmişti"

Ukraynalı gazeteci transferi açıkladı! "Serdar Dursun Dinamo Kiev'in teklifini kabul etmişti"

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna almadığı Serdar Dursun'u, transferin son günlerinde göndermek için yoğun mesai harcamıştı. Bilindiği üzere Serdar Dursun'a Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ve Adana Demirspor talip olmuştu. Ukraynalı gazeteci Viktor Vatsko, Youtube programında yaptığı konuşmada, Serdar Dursun'un Dinamo Kiev transferine ilişkin flaş bir gerçeği duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 19:11
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Ukraynalı gazeteci transferi açıkladı! "Serdar Dursun Dinamo Kiev'in teklifini kabul etmişti"

Fenerbahçe, sezona önemli transferle başlamış ve forvet hattına Joao Pedro, Michy Batshuayi gibi isimleri dahil etmişti.

Ukraynalı gazeteci transferi açıkladı! "Serdar Dursun Dinamo Kiev'in teklifini kabul etmişti"

Sarı lacivertlilerin bu transferlerinin ardından, Serdar Dursun'un akıbeti merak konusuydu.

Ukraynalı gazeteci transferi açıkladı! "Serdar Dursun Dinamo Kiev'in teklifini kabul etmişti"

Geçtiğimiz sezon özellikle İsmail Kartal yönetiminde başarılı bir form grafiği çizen Serdar Dursun, bu sezon 'ilk 11 oyuncusu' olmayı hedefliyordu.

Ukraynalı gazeteci transferi açıkladı! "Serdar Dursun Dinamo Kiev'in teklifini kabul etmişti"

Jorge Jesus'un takımın başına gelmesinin ardından Serdar Dursun, çok kez 11'de denenmişti.

Ukraynalı gazeteci transferi açıkladı! "Serdar Dursun Dinamo Kiev'in teklifini kabul etmişti"

Buna karşın golcü futbolcu, Jesus tarafından yetersiz bulunmuş ve kulübeye çekilmişti.

Ukraynalı gazeteci transferi açıkladı! "Serdar Dursun Dinamo Kiev'in teklifini kabul etmişti"

VALENCIA - PEDRO TANDEMİ SONRASI...
Jorge Jesus, saha içindeki sisteminde Serdar Dursun'a yer vermemişti.

Ukraynalı gazeteci transferi açıkladı! "Serdar Dursun Dinamo Kiev'in teklifini kabul etmişti"

Portekizli çalıştırıcı, 'gezen ve rakip savunmacılarla birebir rekabete giren golcü' istiyordu.

Ukraynalı gazeteci transferi açıkladı! "Serdar Dursun Dinamo Kiev'in teklifini kabul etmişti"

Bu sebeple Serdar, yedek kulübesindeydi ve Valencia - Pedro ikilisi Jesus'un vazgeçilmezi olmuştu.

Ukraynalı gazeteci transferi açıkladı! "Serdar Dursun Dinamo Kiev'in teklifini kabul etmişti"

UEFA LİSTESİNE ALINMADI
Bununla beraber Jorge Jesus, Serdar Dursun'u UEFA Avrupa Ligi listesina almadı.

Ukraynalı gazeteci transferi açıkladı! "Serdar Dursun Dinamo Kiev'in teklifini kabul etmişti"

Hal böyle olunca yıldız golcü, kendine takım aramaya başladı.

Ukraynalı gazeteci transferi açıkladı! "Serdar Dursun Dinamo Kiev'in teklifini kabul etmişti"

Adana Demirspor'dan gelen teklifi reddeden Serdar Dursun, Dinamo Kiev opsiyonunu daha da düşünmeye başlamıştı.

Ukraynalı gazeteci transferi açıkladı! "Serdar Dursun Dinamo Kiev'in teklifini kabul etmişti"

SERDAR, TEKLİFİ KABUL ETTİ AMA...
Ukraynalı gazeteci Viktor Vaksto'nun Youtube programında açıkladığı bilgilere göre Serdar Dursun, Dinamo Kiev'in kendisine yaptığı ilk teklifi kabul etti.

Ukraynalı gazeteci transferi açıkladı! "Serdar Dursun Dinamo Kiev'in teklifini kabul etmişti"

Dinamo Kiev ile uzun süre pazarlık yapan ve neredeyse anlaşma noktasına gelen Serdar Dursun'da, son dakikada pürüz çıktı.

Ukraynalı gazeteci transferi açıkladı! "Serdar Dursun Dinamo Kiev'in teklifini kabul etmişti"

Ukrayna tarafı, Serdar'ın, Dinamo Kiev'in teklifini neden kabul etmediğini bilmediklerini, onlar için de sürpriz olduğunu ifade etti.

Ukraynalı gazeteci transferi açıkladı! "Serdar Dursun Dinamo Kiev'in teklifini kabul etmişti"

Öte yandan Serdar Dursun için Dinamo Kiev, 3.5 milyon euro bonservis ödeyecekti ve bu rakamı, Fenerbahçeli yetkililer kabul etmişti.

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