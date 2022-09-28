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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak sarı lacivertliler çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 21:10
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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