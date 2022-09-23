Fenerbahçe'den ayrılan Berisha göz dolduruyor! Dünya Kupası...

Fenerbahçe'den ayrılarak sezon başında Almanya Bundesliga ekiplerinden Ausburg'a kiralanan Mergim Berisha, gösterdiği performansla gündemde…
Fenerbahçe'den ayrılarak sezon başında Almanya Bundesliga ekiplerinden Ausburg'a kiralanan Mergim Berisha, gösterdiği performansla gündemde…
24 yaşındaki forvet, görev yaptığı 3 karşılaşmada 1 kez ağları sarsarken, 1 de asist yaptı.
"ALMANYA İLE DÜNYA KUPASI…"
Genç forvet, Alman ekibinin Austria Lustenau'yu 5-2 mağlup ettiği hazırlık maçında ise adeta şov yaptı ve 90 dakikayı 4 golle tamamladı.
Berisha'nın bu performansı sonrası Ausburg'un Sportif Direktörü Stefan Reuter, Kicker'a açıklamalarda bulundu.
aspor.com.tr'den Bora Salgın'ın Alman basınından derlediği haberde Reuter, "Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda bir sürpriz olursa forvetimiz Mergim Berisha değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.
4 MİLYON EURO'LUK OPSİYONU VAR
Augsburg, Mergim Berisha için Fenerbahçe'ye 300 bin euro kiralama ücreti öderken, oyuncunun 4 milyon euroluk da satın alma opsiyonu bulunuyor.
MERGIM BERISHA KİMDİR?
Mërgim Berisha, 11 Mayıs 1998'de Berchtesgaden kentinde doğmuştur.
Forvet mevkiinde oynayan Alman futbolcu, an itibariyle Fenerbahçe'den kiralık olarak Bundesliga takımlarından Augsburg'da forma giymektedir.
Kariyerine 2008 yılında RB Salzburg altyapısında başlayan 24 yaşındaki Berisha, performansıyla dikkat çeken oyunculardan biri olarak görülüyor.
BERISHA'NIN FENERBAHÇE KARNESİ
Augsburg'un Berisha için 300 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceği, satın alma opsiyonunun ise 4 milyon Euro olduğu öne sürüldü.
5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Berisha, 32 resmi maçta 8 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.
MERGIM BERISHA MİLLİ TAKIM KARİYERİ
2019-2021 yılları arasında Almanya 21 yaş altı millî futbol takımıyla 13 maça çıktı ve 1 gol attı.
2021 yılında U21 Avrupa Futbol Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı.