Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den ayrılan Berisha göz dolduruyor! Dünya Kupası...

Fenerbahçe'den ayrılan Berisha göz dolduruyor! Dünya Kupası...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den ayrılarak sezon başında Almanya Bundesliga takımlarından Ausburg'a liralık olarak transfer olan Mergim Berisha performansı ile göz dolduruyor. Ausburg Sportif Direktörü Stefan Reuter, Alman basınına yaptığı açıklamada "Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda bir sürpriz olursa forvetimiz Mergim Berisha değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 19:35
Fenerbahçe'den ayrılan Berisha göz dolduruyor! Dünya Kupası...

Fenerbahçe'den ayrılarak sezon başında Almanya Bundesliga ekiplerinden Ausburg'a kiralanan Mergim Berisha, gösterdiği performansla gündemde…

Fenerbahçe'den ayrılan Berisha göz dolduruyor! Dünya Kupası...

24 yaşındaki forvet, görev yaptığı 3 karşılaşmada 1 kez ağları sarsarken, 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe'den ayrılan Berisha göz dolduruyor! Dünya Kupası...

"ALMANYA İLE DÜNYA KUPASI…"

Genç forvet, Alman ekibinin Austria Lustenau'yu 5-2 mağlup ettiği hazırlık maçında ise adeta şov yaptı ve 90 dakikayı 4 golle tamamladı.

Fenerbahçe'den ayrılan Berisha göz dolduruyor! Dünya Kupası...

Berisha'nın bu performansı sonrası Ausburg'un Sportif Direktörü Stefan Reuter, Kicker'a açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den ayrılan Berisha göz dolduruyor! Dünya Kupası...

aspor.com.tr'den Bora Salgın'ın Alman basınından derlediği haberde Reuter, "Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda bir sürpriz olursa forvetimiz Mergim Berisha değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den ayrılan Berisha göz dolduruyor! Dünya Kupası...

4 MİLYON EURO'LUK OPSİYONU VAR

Augsburg, Mergim Berisha için Fenerbahçe'ye 300 bin euro kiralama ücreti öderken, oyuncunun 4 milyon euroluk da satın alma opsiyonu bulunuyor.

Fenerbahçe'den ayrılan Berisha göz dolduruyor! Dünya Kupası...

MERGIM BERISHA KİMDİR?

Mërgim Berisha, 11 Mayıs 1998'de Berchtesgaden kentinde doğmuştur.

Fenerbahçe'den ayrılan Berisha göz dolduruyor! Dünya Kupası...

Forvet mevkiinde oynayan Alman futbolcu, an itibariyle Fenerbahçe'den kiralık olarak Bundesliga takımlarından Augsburg'da forma giymektedir.

Fenerbahçe'den ayrılan Berisha göz dolduruyor! Dünya Kupası...

Kariyerine 2008 yılında RB Salzburg altyapısında başlayan 24 yaşındaki Berisha, performansıyla dikkat çeken oyunculardan biri olarak görülüyor.

Fenerbahçe'den ayrılan Berisha göz dolduruyor! Dünya Kupası...

BERISHA'NIN FENERBAHÇE KARNESİ

Augsburg'un Berisha için 300 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceği, satın alma opsiyonunun ise 4 milyon Euro olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'den ayrılan Berisha göz dolduruyor! Dünya Kupası...

5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Berisha, 32 resmi maçta 8 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe'den ayrılan Berisha göz dolduruyor! Dünya Kupası...

MERGIM BERISHA MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2019-2021 yılları arasında Almanya 21 yaş altı millî futbol takımıyla 13 maça çıktı ve 1 gol attı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kim Min-Jae: Dünya Kupası için endişeliyim
Jesus o ismi sildi! Devre arasında gönderiliyor
Sınavdan önce hangi dualar okunur, zihin açıklığı için okunan dualar nedir?
KPSS'YE GİRMEDEN ÖNCE OKUNACAK SINAV DUASI
24 - 25 Eylül hava durumu ⚡ Hafta sonu hava nasıl olacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Redmond şoku! Beşiktaş'ta Redmond şoku! 20:35
Mata'dan sürpriz tercih! İşte forma numarası Mata'dan sürpriz tercih! İşte forma numarası 19:41
Berisha'nın performansı olay oldu! Dünya Kupası... Berisha'nın performansı olay oldu! Dünya Kupası... 19:35
van der Wiel'i dolandıran isimlere hapis istemi van der Wiel'i dolandıran isimlere hapis istemi 19:29
F.Bahçe Beşiktaş'ı farklı geçti! F.Bahçe Beşiktaş'ı farklı geçti! 19:19
Galatasaray Nef finalde! Galatasaray Nef finalde! 19:14
Daha Eski
Kim Min-Jae: Dünya Kupası için endişeliyim Kim Min-Jae: Dünya Kupası için endişeliyim 19:07
Milliler Faroe Adaları maçı için Danimarka’ya gitti Milliler Faroe Adaları maçı için Danimarka’ya gitti 18:27
Tolunay Kafkas'tan Yusuf Demir açıklaması! Tolunay Kafkas'tan Yusuf Demir açıklaması! 17:56
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor 17:41
Jorge Jesus'tan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması! Jorge Jesus'tan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması! 17:04
Ali Koç’tan yabancı hakem açıklaması! Ali Koç’tan yabancı hakem açıklaması! 16:48