Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i eski hocası anlattı! Bilinmeyen özelliği...

EMRE MOR'U DA GELİŞTİRDİ

Tıpkı İsmail Yüksek gibi Emre Mor da Jesus ile yeniden doğdu. 68 yaşındaki çalıştırıcının defansif özelliklerini geliştirip takım oyununa daha yatkın hale getirdiği Emre, bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla en fazla top kapan oyuncu oldu (8).