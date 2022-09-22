Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i eski hocası anlattı! Bilinmeyen özelliği...

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i eski hocası anlattı! Bilinmeyen özelliği...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus tarafından orta sahada sıkça yer verilen ve takımın önemli yapı taşları arasına girmeyi başaran İsmail Yüksek ile alakalı eski hocası anlattı. İşte İsmail Yüksek'in bilinmeyen özellikleri ve eski hocasının İsmail Yüksek yorumu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 13:37 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 14:00
Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i eski hocası anlattı! Bilinmeyen özelliği...

Süper Lig'e yaptığı transferlerle iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i eski hocası anlattı! Bilinmeyen özelliği...

UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı sonuçlar elde eden sarı lacivertlilerde şu sıralar gündemden düşmeyen bir isim var: İsmail Yüksek.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i eski hocası anlattı! Bilinmeyen özelliği...

Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım'a ilk kez davet edilen İsmail'in hocası, başarılı oyuncu ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i eski hocası anlattı! Bilinmeyen özelliği...

İşte İsmail'in kimsenin bilmediği o özelliği...

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i eski hocası anlattı! Bilinmeyen özelliği...

F.Bahçe'nin 2 sezon önce 3. Lig ekibi Gölcükspor'dan transfer ettiği İsmail Yüksek, performansıyla yıldız gibi parlıyor.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i eski hocası anlattı! Bilinmeyen özelliği...

Yapılan transferler sonrası kiralık gönderilecekler arasında yer alsa da teknik direktör Jorge Jesus'un takımda tuttuğu ve enerjisiyle Portekizli çalıştırıcının orta sahada prensi olan İsmail, Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım'a ilk kez davet edildi.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i eski hocası anlattı! Bilinmeyen özelliği...

23 yaşındaki orta sahayı, Gölcükspor'da teknik direktörlüğünü yapan ve eski bir futbolcu olan Taner Gülleri, Sabah'a anlattı:

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i eski hocası anlattı! Bilinmeyen özelliği...

İSMAİL İLE GURUR DUYUYORUM
Görevdeyken birçok takıma bu kadar yüksek potansiyeli olan bir oyuncuyu izlemesini tavsiye ettik.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i eski hocası anlattı! Bilinmeyen özelliği...

İsmail, o dönemde Türkiye'de 1999'lu isimler arasında en parlayan futbolcuydu.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i eski hocası anlattı! Bilinmeyen özelliği...

Bu seviyelere çıkabileceğini biliyordum, benim için sürpriz olmadı.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i eski hocası anlattı! Bilinmeyen özelliği...

Alt ligden Fenerbahçe'ye gitmek kolay değil. Ayağına gelen fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendirdi.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i eski hocası anlattı! Bilinmeyen özelliği...

Emeği geçen bir hocası olarak sonuna kadar gururlanıyorum. Kaliteli ve çok tempolu bir oyuncu.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i eski hocası anlattı! Bilinmeyen özelliği...

Orta sahada 8, 10 ve 6 numarada oynayabiliyor. Hatta kanatlarda da forma giyer.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i eski hocası anlattı! Bilinmeyen özelliği...

ARADAKİ FARKI HEMEN KAPATTI
Oyuncu yetiştirme konusunda bir sıkıntımız yok. Alt liglerden her sezon en az 5 futbolcu üst liglere çıkıyor.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i eski hocası anlattı! Bilinmeyen özelliği...

Kendi evlatlarımıza daha çok önem verirsek fazlasını da yetiştirme potansiyeline sahibiz.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i eski hocası anlattı! Bilinmeyen özelliği...

İsmail, 3. Lig'den gelmesine rağmen zaman içerisinde Süper Lig ile arasındaki farkı kapattı. A Milli Takım orta sahası çok değerli bir ismi kazandı.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i eski hocası anlattı! Bilinmeyen özelliği...

İsmail'in önü açık, Ay-Yıldızlı formayı da gururla taşıyacak ve yine kendini kanıtlayacaktır. Milli forma ona çok yakışacak.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i eski hocası anlattı! Bilinmeyen özelliği...

EMRE MOR'U DA GELİŞTİRDİ
Tıpkı İsmail Yüksek gibi Emre Mor da Jesus ile yeniden doğdu. 68 yaşındaki çalıştırıcının defansif özelliklerini geliştirip takım oyununa daha yatkın hale getirdiği Emre, bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla en fazla top kapan oyuncu oldu (8).

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i eski hocası anlattı! Bilinmeyen özelliği...

Jesus, daha önce çalıştırdığı takımlarda orta saha futbolcusu Nemanja Matic, forvet Gabigol ve kanat oyuncusu Angel Di Maria gibi isimleri parlatıp birer yıldız haline getirmiş, 3 oyuncu da yaptıkları açıklamalarda başarılarında büyük payın Jesus'a ait olduğunu söylemişti.

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