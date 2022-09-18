Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası Gustavo Henrique: Ailem bana şans getiriyor

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Gustavo Henrique, Alanyaspor'a karşı alınan 5-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Attığı golle 3 puana katkı veren Brezilyalı futbolcu, çok mutlu olduğunu söyledi.



İşte o sözler...



Gustavo Henrique: Çok mutluyum. Kızım, ailem herkes bana şans getiriyor. Takıma katkı sağlamak benim için çok büyük mutluluk oldu.



Ailem tribünde, ben sahada Fenerbahçe'ye yardım etmeye çalıştık ve kazandık.

Takım arkadaşlarımla beraber oynarken onlardan sahada bir güven alıyorum. Gün geçtikçe daha hızlı adapte oluyorum. Türk futboluna adapte oluyorum.



Her gün takım arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar. Fenerbahçe'yi istediği hedeflere ulaştırmak adına birbirimize özgüven aşılıyoruz.