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Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası Gustavo Henrique: Ailem bana şans getiriyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Attığı golle takımına katkı sağlayan Gustavo Henrique, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu dile getiren Brezilyalı futbolcu, "Kızım, ailem herkes bana şans getiriyor. Takıma katkı sağlamak benim için çok büyük mutluluk oldu." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 22:27 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 22:28
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası Gustavo Henrique: Ailem bana şans getiriyor

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Gustavo Henrique, Alanyaspor'a karşı alınan 5-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Attığı golle 3 puana katkı veren Brezilyalı futbolcu, çok mutlu olduğunu söyledi.

İşte o sözler...

Gustavo Henrique: Çok mutluyum. Kızım, ailem herkes bana şans getiriyor. Takıma katkı sağlamak benim için çok büyük mutluluk oldu.

Ailem tribünde, ben sahada Fenerbahçe'ye yardım etmeye çalıştık ve kazandık.

Takım arkadaşlarımla beraber oynarken onlardan sahada bir güven alıyorum. Gün geçtikçe daha hızlı adapte oluyorum. Türk futboluna adapte oluyorum.

Her gün takım arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar. Fenerbahçe'yi istediği hedeflere ulaştırmak adına birbirimize özgüven aşılıyoruz.

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