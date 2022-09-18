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Enner Valencia Alanyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında evinde Alanyaspor'u 5 golle geçen Fenerbahçe'de 3. golün sahibi Enner Valencia karşılaşma sonrası konuştu. Valencia, "Aile hayattaki en önemli şey. Fenerbahçe'de de bu sezon büyük bir aile oluşturuyoruz. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 22:25
Enner Valencia Alanyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Alanyaspor'u 5-0 ile geçti. Karşılaşma sonrası Valencia ailesiyle birlikte mikrafonların karşısına geçti. Ailenin önemine değinen Valencia, Aile hayattaki en önemli şey. Fenerbahçe'de de bu sezon büyük bir aile oluşturuyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Beni asıl mutlu eden şey takımın kazanması. Milli aradan sonra daha güçlü dönmek istiyoruz." açıklamalarında bulundu.

Babası hakkında konuşan Enner Valencia'nın küçük kızı "Babam gollerine devam ediyor ve Fenerbahçe kazanıyor. Umarız ki bu iyi gidişat devam eder" dedi.

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